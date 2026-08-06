66° Foire du Valais – Martigny, dal 2 all’11 ottobre 2026

L’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali informa che è stato pubblicato l’Avviso per acquisire manifestazioni di interesse al fine di procedere all’individuazione di un soggetto per lo svolgimento di attività di promozione e commercializzazione di prodotti con riconoscimento di qualità DOP, IG, PAT e DOC della Valle d’Aosta presso lo stand istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta in occasione della 66° edizione della Foire du Valais che si svolgerà a Martigny dal 2 all’11 ottobre 2026.

É possibile prendere visione dell’Avviso e della relativa documentazione a questo LINK.

La manifestazione di interesse deve essere presentata mediante posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it entro il 14 agosto 2026, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e disponibile al link sopra indicato.