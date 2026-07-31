Il Lard d'Arnad DOP guarda al futuro: approvato il nuovo disciplinare dopo trent'anni di tutela

Un prodotto simbolo della tradizione gastronomica valdostana si prepara ad affrontare le sfide del futuro con strumenti normativi più moderni, senza rinunciare alla propria identità. A distanza di trent'anni dalla registrazione della Denominazione di origine protetta, il Valle d'Aosta Lard d'Arnad DOP compie infatti un passaggio destinato a rafforzarne ulteriormente il valore, grazie all'approvazione del nuovo disciplinare di produzione. Il decreto ministeriale che recepisce le modifiche è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2026, chiudendo un lungo percorso amministrativo condiviso tra istituzioni, produttori e associazioni di settore.

L'aggiornamento del disciplinare rappresenta molto più di un semplice adeguamento tecnico. L'obiettivo è quello di rendere le regole produttive coerenti con l'evoluzione della normativa europea e con le esigenze organizzative delle imprese, mantenendo però intatte le caratteristiche che hanno reso il Lard d'Arnad uno dei prodotti più rappresentativi dell'agroalimentare valdostano. Si tratta di un equilibrio delicato, che punta a coniugare tradizione e innovazione, garantendo al tempo stesso maggiore competitività alle aziende e nuove garanzie ai consumatori.

Le modifiche approvate riguardano diversi aspetti della produzione. Tra gli interventi più significativi figurano l'adeguamento di alcune regole operative per agevolare l'organizzazione delle lavorazioni senza alterare le caratteristiche storiche del prodotto, il rafforzamento delle norme dedicate alla tracciabilità dell'intera filiera e una revisione delle disposizioni relative all'etichettatura e alla presentazione commerciale, così da offrire informazioni ancora più chiare e trasparenti a chi acquista il prodotto.

L'approvazione conclude un iter iniziato da tempo e culminato nello scorso mese di maggio, quando nella sede del Comune di Arnad si è svolta la riunione di pubblico accertamento prevista dalla normativa. Un appuntamento che ha visto una partecipazione significativa di produttori, istituzioni e operatori del settore, in un clima di collaborazione che ha confermato la volontà comune di rafforzare una denominazione considerata patrimonio non soltanto del territorio di Arnad, ma dell'intera Valle d'Aosta. Dal confronto sono emerse anche le basi per future progettualità condivise, destinate a valorizzare ulteriormente una produzione che rappresenta uno dei principali ambasciatori dell'enogastronomia regionale.

Il percorso che ha portato all'approvazione del nuovo disciplinare è stato il risultato di una stretta collaborazione istituzionale. Il dossier tecnico è stato elaborato con il coinvolgimento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in coordinamento con la Regione autonoma Valle d'Aosta, mentre ASSICA, l'Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, ha curato gli aspetti tecnico-giuridici, traducendo in norme le esigenze espresse dai produttori. Un lavoro di squadra che dimostra come la tutela delle denominazioni di origine richieda oggi competenze sempre più specialistiche e una costante capacità di aggiornamento rispetto alle normative europee.

L'importanza economica di questa revisione va ben oltre il singolo comparto produttivo. Le denominazioni DOP rappresentano infatti uno degli strumenti più efficaci per difendere le produzioni di qualità dalla concorrenza delle imitazioni e per garantire un valore aggiunto alle imprese agricole e agroalimentari. In una regione come la Valle d'Aosta, dove le produzioni tipiche costituiscono un elemento fondamentale dell'economia locale e dell'offerta turistica, rafforzare un marchio storico significa consolidare un'intera filiera che coinvolge allevatori, trasformatori, ristoratori e operatori dell'accoglienza.

Anche sotto il profilo sociale e culturale il nuovo disciplinare assume un significato particolare. Il Lard d'Arnad non è semplicemente un prodotto alimentare, ma un elemento identitario profondamente legato alla storia della comunità locale. Le prime testimonianze documentate della sua lavorazione risalgono infatti al XVI secolo, mentre la tradizionale conservazione nei caratteristici doils, recipienti di legno realizzati in rovere, castagno o larice, affonda le proprie radici nel Settecento. Alcuni di questi antichi contenitori sono stati ritrovati nelle cucine storiche del Castello di Arnad, confermando quanto questa tecnica di conservazione rappresenti una parte integrante della cultura materiale della bassa Valle.

Il disciplinare continua a tutelare proprio questo patrimonio di conoscenze. Il prodotto nasce dalla lavorazione del dorso e delle spalle del maiale, successivamente sistemati nei doils insieme a sale, salamoia e aromi naturali come rosmarino, aglio, salvia e alloro, ai quali possono aggiungersi spezie non macinate. La stagionatura dura almeno tre mesi, ma può prolungarsi fino a dodici o quindici mesi, consentendo di ottenere le diverse caratteristiche organolettiche che distinguono il prodotto finale.

Anche la materia prima resta strettamente regolamentata. I suini, che devono avere almeno nove mesi di età, provengono da allevamenti situati in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, a conferma di una filiera controllata che unisce diverse aree del Nord Italia mantenendo però nel territorio di Arnad la fase determinante della trasformazione e della stagionatura.

Il Lard d'Arnad DOP continua così a distinguersi per il suo gusto delicato e aromatico, tradizionalmente apprezzato servito in sottili fette accompagnate da pane nero e miele, ma anche come ingrediente di numerose ricette della cucina valdostana, in particolare quelle a base di polenta e selvaggina. A custodire questa tradizione sono oggi aziende che rappresentano l'eccellenza della salumeria regionale, come Salumificio Maison Bertolin, L'Arnad Le Vieux, Moderna Distribuzione Specializzata e Lardificio Pietro Laurent, protagoniste di un comparto che ha saputo coniugare lavorazioni storiche e innovazione produttiva.

L'approvazione del nuovo disciplinare arriva inoltre a poche settimane dall'appuntamento più atteso dell'anno per il paese di Arnad. Dal 27 al 30 agosto 2026 il borgo ospiterà infatti la tradizionale Festa del Valle d'Aosta Lard d'Arnad DOP, manifestazione che ogni estate richiama migliaia di visitatori e rappresenta la più importante vetrina dedicata a questo prodotto simbolo della gastronomia valdostana. L'inaugurazione è prevista per giovedì 27 agosto alle ore 17, in un'edizione che assumerà un significato ancora più speciale proprio perché coinciderà con la celebrazione dei trent'anni della Denominazione di origine protetta.

L'aggiornamento del disciplinare conferma come la tutela delle eccellenze agroalimentari non significhi cristallizzare il passato, ma accompagnare la tradizione dentro le trasformazioni del presente. In un mercato sempre più competitivo, dove autenticità, qualità certificata e sostenibilità rappresentano fattori decisivi, il nuovo testo offre al Lard d'Arnad DOP strumenti più efficaci per continuare a essere un simbolo della Valle d'Aosta. Difendere un prodotto di eccellenza significa infatti proteggere un territorio, la sua economia, la sua cultura e il lavoro di generazioni che hanno trasformato un'antica tecnica di conservazione in uno dei marchi più riconoscibili dell'enogastronomia italiana.