Valle d’Aosta, dal CIPESS nuove risorse per rafforzare sviluppo e coesione territoriale

Arrivano nuove risorse finanziarie per la Valle d’Aosta nell’ambito delle politiche nazionali di programmazione e sviluppo territoriale. Il CIPESS, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ha approvato due provvedimenti che consentono alla regione autonoma di contare su circa 2,5 milioni di euro aggiuntivi, attraverso il rafforzamento del Programma operativo complementare regionale e l’aumento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione FSC 2021-2027.

Il CIPESS è l’organismo che definisce gli indirizzi della programmazione economica nazionale e coordina una parte importante delle politiche pubbliche legate agli investimenti, alla coesione territoriale e allo sviluppo sostenibile. Attraverso le sue deliberazioni vengono assegnate e rimodulate risorse destinate a ridurre i divari tra territori e a sostenere progetti strategici a livello regionale.

Nel dettaglio, una quota di oltre 67 mila euro riguarda l’incremento della dotazione del Programma operativo complementare POC 2014-2020 della Valle d’Aosta, che raggiunge così un valore complessivo di circa 18,7 milioni di euro. Si tratta di risorse nazionali che accompagnano i programmi finanziati dall’Unione europea e che possono essere utilizzate per sostenere interventi a favore dello sviluppo locale, della tutela ambientale e dell’inclusione sociale.

A queste si aggiungono oltre 2,4 milioni di euro di nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione FSC 2021-2027, che potranno essere programmate nell’ambito dell’Accordo per la coesione della Valle d’Aosta, già sostenuto con 32,7 milioni di euro di fondi FSC. L’obiettivo è finanziare nuovi interventi e linee di azione capaci di rafforzare la competitività del territorio, sostenere gli investimenti pubblici e favorire la crescita economica.

La disponibilità di ulteriori risorse assume particolare rilievo per una regione caratterizzata dalle specificità di un territorio montano, dove gli investimenti pubblici rappresentano uno strumento fondamentale per mantenere servizi efficienti, sostenere le comunità locali e contrastare fenomeni come lo spopolamento delle aree più periferiche. In questo contesto, i fondi destinati alla coesione possono tradursi in infrastrutture, servizi, iniziative per la sostenibilità ambientale e opportunità per il sistema produttivo.

Dal punto di vista economico, la programmazione delle nuove risorse potrà incidere sulla capacità della Valle d’Aosta di accompagnare imprese e amministrazioni locali nella realizzazione di progetti strategici, mentre sul piano sociale potrà contribuire al rafforzamento di politiche rivolte alla qualità della vita e all’inclusione delle fasce più fragili della popolazione.

La decisione del CIPESS si inserisce in un quadro più ampio di utilizzo dei fondi nazionali destinati alla coesione territoriale, con l’obiettivo di trasformare le disponibilità finanziarie in interventi concreti. La sfida ora sarà quella di individuare rapidamente le priorità e tradurre le risorse assegnate in opere, servizi e investimenti capaci di produrre effetti duraturi sul territorio.

Per la Valle d’Aosta, realtà autonoma con esigenze legate alla montagna, alla tutela dell’ambiente e alla necessità di garantire equilibrio tra sviluppo e sostenibilità, la capacità di programmare efficacemente questi fondi rappresenta un passaggio decisivo. Le risorse pubbliche non sono soltanto strumenti finanziari, ma possono diventare un elemento strategico per costruire il futuro delle comunità locali e rafforzare il ruolo della regione nel panorama economico e istituzionale nazionale.