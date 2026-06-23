Dopo le recenti polemiche politiche e mediatiche sui conti del Gruppo CVA (alle quali non abbiamo dato spazio) , la società rompe il silenzio e diffonde una nota ufficiale per fare chiarezza sulla propria situazione finanziaria. L'azienda energetica valdostana contesta la lettura basata sul solo debito lordo e invita a considerare gli indicatori utilizzati a livello industriale e finanziario per valutare la sostenibilità dell'indebitamento. I numeri forniti da CVA evidenziano un rapporto tra debito netto e capacità di generare reddito significativamente inferiore alla media del settore, con dati che risultano in ulteriore miglioramento nel corso del 2026. Un intervento che arriva in un momento di forte attenzione pubblica sulla governance e sulle strategie future della principale partecipata della Regione Valle d'Aosta.

Precisazione sulla struttura finanziaria del Gruppo CVA

Châtillon, 23 giugno 2026

Con riferimento alle recenti notizie apparse sui media locali riguardanti l'indebitamento del Gruppo CVA, indicato in un miliardo di euro, la società ritiene doveroso fornire agli investitori, agli stakeholder e all'opinione pubblica alcuni elementi utili ad una corretta interpretazione della propria situazione finanziaria.

Come noto, la corretta dimensione da considerare è la Posizione Finanziaria Netta (PFN) rapportata al Margine Operativo Lordo (EBITDA).

Al 31 dicembre 2025, la Posizione Finanziaria Netta si attestava a 521 milioni di euro, a fronte di un EBITDA di circa 340 milioni di euro, evidenziando un rapporto PFN/EBITDA di 1,5 volte, tra i più bassi del settore di riferimento, la cui media è superiore a 3 volte.

A conferma di tale andamento, i dati gestionali interni del corrente mese di giugno risultano migliorativi, evidenziando una riduzione del citato rapporto a circa 1,2 volte, con una PFN inferiore a 400 milioni.

Tali indicatori testimoniano la solidità del Gruppo, nonché la sua capacità di sostenere i propri programmi di investimento e di crescita, mantenendo al contempo un profilo finanziario equilibrato.