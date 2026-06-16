Sanità: l'Azienda USL della Valle d'Aosta mette all'asta sette lotti immobiliari

L’Azienda USL della Valle d’Aosta informa che è stato pubblicato l’avviso di gara per l’alienazione di beni immobili di proprietà aziendale, suddivisi in sette lotti di cui 6 ubicati sul territorio valdostano e 1 in Veneto.

Gli immobili oggetto di vendita comprendono unità abitative, fabbricati e terreni situati nei Comuni di Ayas, Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz e Falcade (Belluno). Gli interessati potranno presentare offerte per uno o più lotti, secondo le modalità previste dall’avviso e dalla documentazione allegata, consultabili a questo link:

https://www.ausl.vda.it/bandi/avviso-di-gara-per-la-vendita-di-beni-immobili-di-proprieta-dell-azienda-usl-della-valle-d-aosta

La procedura si svolgerà mediante asta pubblica con offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. L’asta è fissata per il 5 agosto 2026, alle ore 10:00, presso la sede dell’Azienda USL in via Guido Rey 1 ad Aosta. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 4 agosto 2026 all’Ufficio Protocollo della Direzione strategica dell’Azienda USL, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

I lotti riguardano, in particolare:

· un’unità immobiliare a Champoluc, nel Comune di Ayas

· un’unità immobiliare a Donnas

· fabbricati e terreni nel Comune di Pont-Saint-Martin

· un fabbricato e terreni nel Comune di Falcade (Belluno)

· fabbricati e terreni nel Comune di Perloz.

Tutti gli immobili saranno alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Per ciascun lotto sono indicati nell’avviso il prezzo a base d’asta, l’importo della cauzione, l’aumento minimo richiesto, le caratteristiche catastali e le informazioni utili per la partecipazione.

Tutta la documentazione — avviso di gara, disciplinare, modulistica, informazioni per i sopralluoghi, planimetrie ed eventuali aggiornamenti — è disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, nella sezione Concorsi e selezioni → Bandi di gara.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Gestione Patrimonio ai seguenti recapiti:

- telefono 0165 544794-95 oppure 366 6209593

- e-mail: ufficiogestionepatrimonio@ausl.vda.it

Si ricorda che, per ogni dettaglio relativo alla procedura, alle modalità di presentazione delle offerte e alle condizioni di vendita, fa fede esclusivamente l’avviso di gara pubblicato sul sito dell’Azienda USL.