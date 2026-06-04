Nuova sfida per Vicky: dalla storica esperienza dell'Arena al Bar Ristorante nel cuore di Saint-Christophe

In un periodo storico in cui molte attività commerciali devono confrontarsi con difficoltà economiche, aumento dei costi e cambiamenti nelle abitudini dei consumatori, c'è chi sceglie di guardare avanti e investire sul proprio futuro. È il caso di Vicky, volto conosciuto e apprezzato della ristorazione valdostana, che dopo sedici anni di gestione del bar ristorante dell'Arena ha deciso di intraprendere una nuova e stimolante avventura professionale.

Dal primo giugno, infatti, l'ex Trattoria da Samu ha lasciato spazio al nuovo Bar Ristorante da Vicky, una realtà che nasce dall'esperienza maturata in tanti anni di lavoro a contatto con la clientela e dalla volontà di offrire un servizio sempre più completo e di qualità.

Una scelta coraggiosa, quella di cambiare location e mettersi nuovamente in gioco, che testimonia passione, determinazione e fiducia nelle proprie capacità professionali. Valori che da sempre contraddistinguono il percorso di Vicky e che oggi trovano espressione in un locale rinnovato, pronto ad accogliere clienti abituali e nuovi ospiti.

L'offerta gastronomica punta sulla valorizzazione della cucina tradizionale, senza rinunciare a proposte speciali e menù a tema capaci di soddisfare gusti ed esigenze differenti. Particolare attenzione è riservata anche ai lavoratori, grazie al pratico e apprezzato Menù Operai, che ogni giorno propone tre primi, tre secondi e contorni, comprensivi di acqua, vino e caffè.

Il Bar Ristorante da Vicky è aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 22.00, accompagnando la clientela dalla colazione del mattino agli aperitivi serali, fino ai pranzi e alle cene. Per gruppi e comitive è gradita la prenotazione, così da garantire un servizio puntuale e curato.

La nuova attività si trova nel cuore Commerciale Amérique di Saint-Christophe, nelle immediate vicinanze dell'autolavaggio lungo la strada statale 26, in una posizione facilmente raggiungibile e strategica per residenti, lavoratori e viaggiatori di passaggio.

L'apertura del Bar Ristorante da Vicky rappresenta non solo una nuova opportunità imprenditoriale, ma anche un segnale positivo per il territorio: la dimostrazione concreta che competenza, passione e spirito d'iniziativa possono ancora trasformare le sfide in occasioni di crescita e sviluppo.