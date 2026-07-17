Stagionali, scintille sotto il Monte Bianco: Confcommercio replica alla Cgil e invita a tornare al tavolo

Il venerdì, si sa, è il giorno in cui qualcuno pensa già al weekend e qualcun altro sceglie invece di regolare i conti con un comunicato stampa. Stavolta il ring è quello delle relazioni sindacali valdostane, dove Confcommercio Valle d'Aosta ha deciso di replicare punto per punto alle dichiarazioni della Filcams-Cgil sull'accordo territoriale relativo alla stagionalità, firmato lo scorso 11 giugno 2026 ad Aosta con Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e successivamente con il Savt.

La risposta dell'associazione datoriale parte da un principio tanto semplice quanto politicamente insidioso: l'accordo contestato non sarebbe un'invenzione locale, ma l'applicazione dell'articolo 75 del Contratto collettivo nazionale Terziario, Distribuzione e Servizi, rinnovato il 22 marzo 2024 con la firma anche della Filcams-Cgil nazionale. Da qui la domanda, formulata con elegante fermezza ma dal sapore decisamente pungente: se quella norma andava bene a Roma, perché dovrebbe diventare improvvisamente indigesta ad Aosta?

Confcommercio ricorda inoltre che accordi territoriali analoghi sono stati sottoscritti anche in altre aree turistiche italiane, citando come esempio la provincia di Como, dove le stesse organizzazioni sindacali, compresa la Filcams-Cgil, hanno condiviso un'intesa di identica impostazione. In sostanza, il messaggio è chiaro: il lago va bene, il Monte Bianco no. Una geografia sindacale che, almeno secondo Confcommercio, meriterebbe qualche spiegazione supplementare.

Entrando nel merito, l'associazione respinge l'accusa secondo cui l'accordo ridurrebbe le garanzie per i lavoratori stagionali. Al contrario, sostiene che proprio l'intesa introduce una cornice di regole precise. Le imprese che intendono utilizzare questo strumento dovranno infatti applicare integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, aderire all'Ente Bilaterale del Commercio e del Terziario della Valle d'Aosta, garantire la sanità integrativa attraverso il Fondo Est, assicurare tutte le prestazioni previste dall'assistenza contrattuale e presentare una richiesta formale che consenta il monitoraggio di ogni singolo contratto.

Anche la durata viene rigidamente delimitata: ciascun contratto stagionale non potrà superare i sei mesi, mentre resteranno pienamente validi tutti i diritti previsti dalla normativa vigente, a partire dal diritto di precedenza nelle successive assunzioni.

L'accordo, inoltre, prevede un sistema di verifica continua. Al termine di ogni stagione, sia estiva sia invernale, le parti firmatarie si incontreranno per analizzare il numero delle imprese coinvolte, quello dei lavoratori interessati e la durata effettiva dei contratti. L'intesa, inoltre, ha una scadenza precisa, fissata al 30 aprile 2027, proprio per consentire una valutazione concreta della sua efficacia.

Dal punto di vista economico, la questione va ben oltre il confronto tra sigle sindacali. La Valle d'Aosta vive infatti di una stagionalità strutturale, con picchi di domanda concentrati nei periodi turistici invernali ed estivi. Alberghi, pubblici esercizi, commercio e servizi hanno bisogno di strumenti che consentano di programmare le assunzioni senza esporsi a continui rischi di contenzioso. È proprio questa la filosofia dell'accordo, che secondo Confcommercio offre maggiore certezza giuridica sia alle imprese sia ai lavoratori, evitando che la gestione della stagionalità si affidi a soluzioni meno trasparenti.

Sul piano politico-sindacale, però, la vicenda racconta anche altro. Da tempo il fronte della rappresentanza dei lavoratori non si presenta compatto su numerosi dossier regionali e questa vicenda sembra confermare una crescente difficoltà nel mantenere una posizione unitaria. Una dinamica che inevitabilmente rafforza chi può rivendicare di aver comunque raggiunto un accordo con le organizzazioni considerate maggiormente rappresentative.

Non a caso il presidente Graziano Dominidiato e il direttore Adriano Valieri sottolineano che l'intesa è pienamente efficace in quanto sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015, aggiungendo che "il tavolo di monitoraggio resta aperto e se la Filcams-Cgil vorrà tornare a sedervisi, per un confronto di merito e non a mezzo stampa, troverà come sempre la porta aperta. I lavoratori stagionali valdostani meritano tutele concrete e verificabili, non battaglie di posizionamento soprattutto in una fase storica particolarmente complessa."

Al di là delle schermaglie dialettiche, resta una questione che interessa migliaia di lavoratori e centinaia di imprese valdostane. La sfida non è decidere se la stagionalità esista — quella, tra neve, escursionisti e vacanze, è un dato di fatto — ma come governarla con regole condivise. Certo, le polemiche fanno rumore e regalano qualche titolo, ma difficilmente sostituiscono il confronto. Perché i comunicati sono ottimi per vincere la giornata mediatica; un po' meno, di solito, per firmare gli accordi del giorno dopo. E in una Valle d'Aosta che vive di turismo, forse il vero lusso non è avere sempre ragione, ma riuscire ogni tanto a parlare la stessa lingua.