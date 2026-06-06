Voucher di conciliazione vita-lavoro: una nuova misura per famiglie, cura e occupazione in Valle d’Aosta

C’è un dato che, più di altri, racconta bene la partita del lavoro oggi: non sempre il problema è trovare un’occupazione, ma riuscire a tenerla o a cercarla mentre si reggono sulle spalle figli, genitori anziani o situazioni di fragilità. È lì che spesso si inceppa tutto. Ed è proprio su questo nodo che interviene il nuovo Voucher di conciliazione vita-lavoro 2026 approvato dalla Giunta regionale della Valle d’Aosta.

La misura, varata venerdì 5 giugno 2026, mette sul piatto 1.900.000 euro a valere sul Programma regionale FSE+ 2021-2027 e punta a sostenere concretamente chi deve conciliare lavoro, formazione o ricerca di occupazione con i cosiddetti “carichi di cura”.

In altre parole: non un bonus generalista, ma un intervento mirato che prova a incidere su una delle barriere più silenziose ma più forti all’occupazione, soprattutto femminile.

Un voucher per “comprare tempo”, non solo servizi

Il principio è semplice: dare alle famiglie la possibilità di acquistare servizi di cura senza anticipare denaro e senza passaggi burocratici complessi.

Il voucher sarà infatti caricato direttamente sulla tessera sanitaria e utilizzabile presso i soggetti aderenti alla Rete di conciliazione. Dentro questa rete rientrano servizi molto concreti: centri estivi, supporto per minori, assistenza per persone con disabilità e servizi per anziani dai 70 anni in su.

La logica è quella di costruire un sistema che non lasci sole le famiglie nel momento in cui il tempo diventa la risorsa più scarsa.

Il contributo varia in base alla situazione economica e familiare:

da 200 a 800 euro per ogni persona assistita

fino a 1.200 euro in caso di disabilità

un plafond unico, modulabile e flessibile

La valutazione si basa su ISEE e numero di carichi di cura dichiarati, con l’obiettivo dichiarato di intercettare i bisogni reali e non applicare criteri troppo rigidi.

Leonardo Lotto

La platea è ampia e include: lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti, imprenditori, persone disoccupate o inoccupate iscritte ai Centri per l’impiego, beneficiari di ammortizzatori sociali in percorsi di formazione o riqualificazione. L’idea è evidente: non solo chi lavora, ma anche chi è in fase di transizione occupazionale.

Le domande si presentano esclusivamente online, sul portale Servizi Online Lavoro (SOL), con accesso tramite SPID, CIE o CNS.

Le finestre temporali sono già fissate:

apertura: 10 giugno 2026 ore 10.00

chiusura: 30 ottobre 2026 ore 16.00

I voucher saranno assegnati in ordine cronologico, fino a esaurimento fondi, e dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2026.

Interessante la previsione dello “sportello di conciliazione”, che dovrebbe accompagnare chi ha meno dimestichezza con la procedura digitale. Un dettaglio non secondario, in una regione dove il digital divide resta un tema reale.

Un altro aspetto centrale è la costruzione della Rete di conciliazione: non solo erogazione di contributi, ma coinvolgimento di soggetti pubblici, privati e del terzo settore.

Per chi offre servizi di cura, educativi o assistenziali, l’adesione alla rete diventa una porta d’ingresso in un sistema più strutturato, che può stabilizzare la domanda e rafforzare l’offerta territoriale.

Secondo la Giunta, il voucher non è solo uno strumento assistenziale, ma un pezzo di politica attiva del lavoro: ridurre gli ostacoli alla partecipazione al mercato occupazionale e contrastare anche forme di lavoro irregolare che spesso nascono proprio dove manca una rete di supporto.

L’intervento si appoggia al Fondo Sociale Europeo Plus e prova a spostare l’asse del welfare verso un modello più flessibile, dove il sostegno non è solo economico ma anche organizzativo.

In questa logica, la conciliazione non è un tema “familiare” in senso stretto, ma diventa una questione di sistema: lavoro, servizi e territorio devono tenersi insieme, altrimenti il rischio è quello di politiche frammentate che non incidono davvero.

Carlo Marzi

Informazioni e accesso

Tutti i dettagli operativi, l’avviso pubblico e l’elenco dei soggetti aderenti alla rete sono disponibili sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta:

Voucher di conciliazione vita-lavoro – Regione Valle d’Aosta

In sintesi, il senso dell’operazione è chiaro: provare a trasformare il tempo di cura da ostacolo individuale a responsabilità collettiva gestita attraverso strumenti pubblici. Il punto vero sarà capire se la rete riuscirà a reggere la domanda reale delle famiglie e se la misura resterà un incentivo o diventerà un pezzo stabile del welfare regionale.