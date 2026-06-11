Transizione energetica: CVA completa il nuovo aerogeneratore a Saint-Denis

Tra venerdì 5 e martedì 9 giugno si sono svolte le attività di trasporto eccezionale e d’installazione del nuovo aerogeneratore destinato al parco eolico di Saint-Denis di CVA, che va ad aggiungersi ai tre già presenti.

Si tratta di un aerogeneratore EWT - DIRECTWIND 54X-HH59, da 1 MW di potenza installata. La torre raggiunge un’altezza di 59 metri, mentre ciascuna delle tre pale misura 27 metri. Il rotore ha un diametro di 54 metri.

Rispetto agli aerogeneratori già installati nel sito, la nuova macchina garantisce prestazioni superiori, con una produzione di energia anche in presenza di venti compresi tra 3 e 25 m/s.

Nel sito di Saint-Denis la velocità media annua del vento è pari a circa 6-6,5 m/s. In queste condizioni, il nuovo aerogeneratore potrà produrre mediamente circa 1.700 MWh all'anno, contribuendo per oltre il 35% alla produzione complessiva del parco eolico, che raggiungerà così una produzione annua di circa 6.000 MWh.

L’energia prodotta dal nuovo aerogeneratore sarà destinata ad alimentare, insieme all’impianto fotovoltaico e al sistema di accumulo in fase di realizzazione presso l’area CREA di Châtillon, l’impianto per la produzione di idrogeno verde del progetto H2WAY2ZERO. L’iniziativa, finanziata nell’ambito del PNRR – NextGenerationEU, prevede la realizzazione di un elettrolizzatore da 1 MW alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili, con una produzione annua stimata fino a 144 tonnellate di idrogeno rinnovabile. Il progetto rappresenta un tassello strategico nel percorso di decarbonizzazione del territorio e nello sviluppo di nuove soluzioni energetiche per i settori più difficili da elettrificare.

“Il nuovo aerogeneratore di Saint-Denis rappresenta molto più di un intervento di repowering tecnologico: è un investimento che rafforza la capacità di CVA di produrre energia rinnovabile e di metterla al servizio di progetti innovativi come H2WAY2ZERO” commenta Enrico De Girolamo, Direttore Generale di CVA

“Grazie a questa energia sarà possibile alimentare la produzione di idrogeno verde, contribuendo alla decarbonizzazione di settori nei quali l’elettrificazione diretta non è sempre praticabile. È una visione integrata che unisce produzione rinnovabile, innovazione industriale e sviluppo sostenibile del territorio”.

Per ulteriori informazioni sul progetto H2WAY2ZERO:

https://www.cvaspa.it/h2way2zero

Il Gruppo CVA, con sede in Valle d’Aosta e impianti in tutta Italia, nasce nel 2000. È l’unico operatore italiano integrato su tutta la filiera dell’energia pure green ed opera anche nel settore dell’efficientamento energetico. L’attuale parco impianti consta di 938 MW di potenza derivante da impianti idroelettrici, 139 MW da impianti fotovoltaici e 197 MW da impianti eolici.

Protagonista della transizione energetica, il Gruppo è impegnato nell'attuazione del proprio Piano di Sviluppo strategico-industriale che prevede l’incremento di 1 GW di potenza installata entro il 2029.

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