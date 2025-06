Ivass, Relazione 2024: nuove sfide e tutela dei consumatori

Nel 2024, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha registrato un aumento del 18% delle segnalazioni rispetto all’anno precedente. I principali problemi riguardano mancati premi, operazioni indebite sulle polizze vita e falsificazioni documentali.

A rivolgersi all’ente sono stati consumatori, imprese e intermediari assicurativi, sintomo di un clima di crescente tensione nel settore.

L’attività di controllo si è estesa a più ambiti: dalle polizze legate agli eventi naturali estremi, fino ai contratti Rc auto e a quelli “dormienti” del ramo vita. Il quadro delineato nella Relazione annuale restituisce l’immagine di un settore complesso, in trasformazione, ma anche esposto a nuove vulnerabilità.

Nel suo intervento, il presidente Ivass Luigi Federico Signorini ha sottolineato come

“l’attuale incertezza economica e finanziaria si rifletta anche sul mercato assicurativo. Due i principali effetti: da un lato l’ampliamento dei rischi coperti, dall’altro l’incidenza sui rendimenti delle risorse investite, provenienti dai premi incassati”.

In questo contesto, Signorini ha annunciato anche una novità rilevante per i consumatori: l’avvio imminente dell’Arbitro assicurativo, un organismo pensato per risolvere in via extragiudiziale le controversie tra clienti e compagnie.

Si tratta di un’istituzione attesa, che però dovrà superare diverse sfide operative: dalla gestione dell’elevato numero di ricorsi alle difficoltà nella definizione di prassi consolidate.

Un focus specifico della Relazione Ivass è dedicato all’Rc auto, dove l’Italia si conferma tra i Paesi con i premi più elevati. Nel 2023, il premio medio era di 286 euro, superato solo dal Regno Unito (381 euro). In Spagna e Francia, invece, si pagano circa 186 euro.

La causa principale? I costi delle riparazioni e i sistemi di risarcimento danni, spesso più onerosi in Italia.

Tuttavia, una nota positiva c’è: il differenziale tra l’Italia e la media europea si è ridotto rispetto al 2012 e anche rispetto al 2022, grazie soprattutto all’incremento dei premi nel Regno Unito.

Da ottobre 2024, l’indagine IPER è stata estesa anche a ciclomotori e motocicli. I premi sono risultati elevati: in media 217 euro per i ciclomotori e 319 per le moto.

Le differenze territoriali sono marcate: si va dai 180 euro di Belluno ai 555 euro di Napoli.

Altro elemento interessante: solo il 69-72% degli assicurati su due ruote è in prima classe di merito, contro l’87% delle autovetture. L’età media degli assicurati resta comunque alta, segnale di un segmento poco attrattivo per i giovani.

Nel 2024 Ivass ha dedicato particolare attenzione ai reclami legati agli eventi naturali estremi, sempre più frequenti e impattanti. Le imprese sono state sollecitate ad adottare sia misure correttive immediate, sia soluzioni strutturate per il medio-lungo periodo.

In questo scenario si inserisce un importante cambiamento normativo: l’introduzione dell’obbligo per le imprese di stipulare una copertura contro i danni da calamità naturali.