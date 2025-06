Consegnati oggi gli attestati ai partecipanti del corso di formazione per gestori di attività agrituristica

Si è svolta oggi, presso la sede dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura in località La Maladière a Saint-Christophe, la cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti del corso di formazione per gestori di attività agrituristica, promosso nell’ambito dell’intervento SRH03 del CSR 2023/2027 della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Finanziato dall’Assessorato dell'Agricoltura e Risorse naturali con risorse del Complemento per lo Sviluppo Rurale e organizzato dall’Institut Agricole Régional in collaborazione con ADAVA, Coldiretti VDA e l’École Hôtelière della Valle d’Aosta, il corso, rivolto a titolari e coadiuvanti di aziende agricole interessati ad avviare o consolidare un’attività agrituristica, è iniziato nel mese di febbraio scorso.

L’iniziativa, articolata in un totale di 168 ore di formazione, ha previsto 112 ore di lezioni teoriche (seguibili anche in modalità FAD, formazione a distanza) e 56 ore di attività laboratoriale. Il superamento di un esame finale, riservato a chi ha frequentato almeno l’80% del monte ore, ha permesso di ottenere la qualifica professionale di gestore di attività agrituristica.

Il programma ha affrontato numerosi argomenti, dalla definizione dell’impresa agrituristica alla promozione dell’offerta di servizi turistici, passando per l’accoglienza, la ristorazione, l’igiene alimentare, l’uso dei prodotti regionali e la redazione del piano d’impresa.

"L’organizzazione di un corso di formazione nel settore dell’agriturismo è un segnale di attenzione importante e un’ulteriore testimonianza della volontà e delle azioni intraprese al fine di sostenere il mondo agricolo e investire concretamente in un modello di sviluppo che unisce la valorizzazione del territorio e delle produzioni enogastronomiche con l’accoglienza turistica e il presidio delle aree rurali – ha dichiarato l’Assessore Marco Carrel. Il crescente interesse verso l’agriturismo richiede professionalità, consapevolezza e competenze aggiornate: questo percorso formativo ha saputo offrire tutti gli strumenti necessari per affrontare questa sfida con efficacia. Oggi, consegnando questi attestati, possiamo dire di aver raggiunto un obiettivo e avviato, in un’ottica futura, un iter importante di semplificazione e di digitalizzazione di alcuni momenti formativi, per venire incontro alle esigenze dei nostri agricoltori e allevatori e rendere più snella la partecipazione al corso.”