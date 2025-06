Accordo triennale tra BCC Valdostana e Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta

La Banca di Credito Cooperativo Valdostana e Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta hanno siglato una convenzione triennale per rafforzare il sostegno a iniziative e progetti a carattere socio culturale nel territorio valdostano.

Firmatari della convenzione, siglata martedì 24 giugno 2025 nella sede della BCC Valdostana, sono stati il Presidente della BCCV, Davide Adolfo Ferré, e il Presidente della Fondazione Comunitaria VdA, Pietro Passerin d’Entrèves.

L’accordo definisce una collaborazione stabile tra le due realtà, con l’obiettivo condiviso di promuovere lo sviluppo della comunità locale attraverso attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In base alla convenzione, la BCC Valdostana destinerà annualmente alla Fondazione una quota fino a un terzo delle proprie erogazioni liberali a favore del sociale, per un importo compreso tra 30.000 e 50.000 euro. Per il 2025 la somma erogata ammonta a 50mila euro. Le somme saranno utilizzate dalla Fondazione nel pieno rispetto delle proprie finalità istituzionali e secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

La Fondazione si impegna inoltre a garantire piena trasparenza nell’impiego dei fondi, con una rendicontazione semestrale alla banca. La convenzione, della durata iniziale di tre anni, sarà rinnovata automaticamente salvo disdetta, e rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di un sistema territoriale collaborativo e solidale.

“BCC C’è, non solo una banca, è il claim che il nostro istituto ha lanciato sul territorio quest’anno. Non è solo uno slogan ma una promessa che viene mantenuta – commenta il Presidente della BCCV, Davide Adolfo Ferré - Questo accordo lo testimonia ancora una volta. Operiamo a favore della comunità locale, per il bene comune, e lo facciamo attraverso tante attività e collaborazioni a favore di giovani, famiglie, imprese, soggetti svantaggiati e quindi attraverso la promozione sociale e culturale. Questa nuova collaborazione con Fondazione Comunitaria VdA, che ricopre un ruolo da protagonista nei progetti di utilità sociale, è il rafforzamento di una sinergia molto positiva che in questi ultimi anni ci ha visti insieme a sostegno del territorio e che rappresenta un nuovo tassello importante per la crescita della Valle d’Aosta”.

«Per noi si tratta di un passo storico a favore del territorio – dichiara il Presidente della Fondazione Comunitaria, Pietro Passerin d’Entrèves –. L’obiettivo di questa convenzione è rafforzare, grazie al contributo della BCC, la rete di sostegno alle famiglie valdostane, attraverso la collaborazione con altre associazioni ed enti del Terzo Settore. Una delle peculiarità della nostra Fondazione è proprio quella di agire come una regia, per ridurre il rischio di eccessiva frammentazione e lavorare in sinergia con tutti gli enti che possono aiutarci a raggiungere in modo più efficace le persone che hanno maggiormente bisogno. Una donazione alla Fondazione si trasforma così in un aiuto concreto a favore di molte persone e organizzazioni».

BCC Valdostana e Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta hanno lavorato insieme per importanti azioni svolte insieme in passato. Nel 2024, infatti, con l’iniziativa “Il credito cooperativo aiuta la Valle d’Aosta per l’alluvione in Valle d’Aosta“ erano stati raccolti complessivamente 250mila euro con l’obiettivo di sostenere le famiglie più colpite e non adeguatamente assistite da altre forme di aiuto, nonché offrire supporto agli operatori economici più vulnerabili.

Nel 2023, inoltre, la BCC Valdostana aveva sostenuto con 20mila euro il progetto di Fondazione Comunitaria VDA per attività ludico-ricreative ed educative per un ampliamento dell’offerta extra-didattica nelle istituzioni scolastiche della Media Valle (Monte Emilius 3, Grand Combin, Jean Baptiste Cerlogne). Si tratta di un’attività che, grazie al contributo della BCCV, persiste ed è stata estesa ad altre località valdostane, fornendo nell’ultimo anno scolastico un servizio ad almeno novanta famiglie.