“Orti-Amo” verdura fresca a kilometro zero contro lo spreco, per la solidarietà

C'è chi zappa la terra per passione, chi per necessità, e poi c’è chi da quella stessa terra riceve un aiuto inaspettato. “Orti-Amo” è il nome di un progetto che sa di fresco, ma soprattutto di giusto. Un’idea semplice e potente: trasformare le eccedenze degli orti domestici in una risorsa concreta per le famiglie in difficoltà.

A partire dal 1° luglio, nei comuni dell’Unité des Communes du Grand-Paradis, le zucchine, i pomodori e le insalate non raccolte andranno a colmare vuoti veri, quelli nei piatti e nelle giornate di chi non ha abbastanza. È un patto agricolo e sociale che unisce Emporio Solidale Quotidiamo, PUA di Villeneuve, Caritas di Sarre, Oratorio Gran Paradis, Life Share Help di Saint-Pierre e l’orto Mon Courtì di Sarre, grazie alla regia della Cooperativa La Sorgente e al sostegno del Dipartimento Politiche Sociali della Regione Valle d’Aosta.

Il progetto non distribuisce solo verdure. Distribuisce dignità, restituisce centralità alla comunità, rinnova quel principio antico che vuole la terra non proprietà esclusiva, ma bene condiviso, da cui nessuno dovrebbe uscire a mani vuote.

Il meccanismo è semplice: ogni lunedì, fino alle ore 17.00, sarà possibile portare le eccedenze ortofrutticole in quattro punti di raccolta:

Chiesa di Introd

Chiesa di Villeneuve

Life Share Help a Saint-Pierre (sotto la scuola dell’infanzia)

Orto Mon Courtì a Sarre (Fraz. La Remise 130 – Casa l’Aquilegia)

Il martedì, le verdure raccolte saranno distribuite a rotazione alle famiglie seguite dall’Emporio Solidale, grazie a una rete di operatori e volontari.

In un mondo dove si butta più cibo di quanto se ne distribuisca, “Orti-Amo” è un atto di resistenza civile, un invito all’azione concreta che nasce dalla terra e arriva al cuore. Non servono grandi gesti, basta un cesto di zucchine per fare la differenza.

"C’est dans les gestes les plus simples que se cache la vraie révolution. Et parfois, il suffit d’un légume pour semer la justice."