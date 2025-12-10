CONAGAI e INAIL: nuova partnership per la sicurezza nei lavori in quota

Il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane (CONAGAI) annuncia con soddisfazione la consegna di un Accordo Quadro con l'INAIL, volto a consolidare la collaborazione dei due enti nell'ambito della ricerca scientifica sulla sicurezza sul lavoro. In particolare, l'accordo punta a migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori nei lavori in quota, con particolare attenzione all'uso di attrezzature provvisionali e scale, ai dispositivi di protezione collettiva e individuale contro cadute e impatti, e alle attività di salvataggio ed evacuazione ad esse correlate..



Nell'ambito della collaborazione sono previste attività di formazione, prevenzione, sviluppo di standard di sicurezza per il lavoro in quota, per cui le competenze tecniche delle guide alpine rappresentano un elemento fondamentale. Ad esempio, si parla di ricerca e formazione su lavori in quota, sistemi di ancoraggio, dispositivi di protezione individuale (DPI), sviluppo di buone pratiche.



Marco Vallesi , referente scientifico dell'accordo per il Conagai e Presidente della Commissione Tecnica Nazionale Formazione lavori in quota delle Guide Alpine dichiara: "Questo accordo rappresenta il coronamento di una collaborazione ventennale tra CONAGAI e INAIL, iniziata con i primi lavori sulle linee guida del 2003 e continuata attraverso gruppi di lavoro e progetti di ricerca congiunti".

“Grazie a questo progetto - continua Vallesi, che è anche Presidente del Collegio Regionale Guide Alpine delle Marche - i professionisti Conagai mettono a disposizione competenze ed esperienza per contribuire a migliorare la sicurezza sul lavoro in molti settori e contribuire a sviluppare strumenti e buone pratiche che migliorano la prevenzione e le condizioni di sicurezza, oltre a formare formatori che possono diffondere questa cultura in tutta Italia”.



I risultati attesi comprendono la produzione di report e documenti di indirizzo per stakeholder e professionisti, la progettazione di percorsi di formazione e addestramento per i lavoratori in quota, e l'organizzazione di eventi divulgativi come convegni, seminari e workshop per trasferire le conoscenze sviluppate.



Luca Rossi, ingegnere e riferimento scientifico per INAIL, spiega: "Dal 2010, quando INAIL ha acquisito le competenze dell'ISPESL, l'Istituto è diventato un punto di riferimento non solo per le attività di assicurazione, ma anche per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo nuovo ruolo ci vede impegnati in tutti gli aspetti della prevenzione, in piena applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e orienta la nostra attività di ricerca verso lo sviluppo di metodologie e strumenti che aiutano la sicurezza sul lavoro”.

"L'obiettivo concreto di questa collaborazione - aggiunge Rossi - è quello di migliorare le condizioni di lavoro e ridurre gli infortuni e gli incidenti nell'ambito dei lavori in quota, favorendo lo sviluppo di tecnologie innovative, di buone pratiche, e la loro corretta applicazione. Il contributo di professionisti come le Guide Alpine, con competenze e know-how peculiari e fondamentali a questo scopo, è essenziale per le nostre attività di ricerca scientifica".



L'Accordo Quadro rappresenta un passo importante per il settore dei lavori in quota, valorizza il contributo dei professionisti Conagai e consolida una cultura della prevenzione che coinvolge lavoratori, aziende e istituzioni.

