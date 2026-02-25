Dall’Analogico al Digitale - Mezzo secolo di rivoluzione tecnologica vissuta in prima persona, il nuovo libro di Fabrizio Cannatelli

Dal fruscio indimenticabile del modem 56k all'intelligenza artificiale che popola la nostra vita quotidiana: in cinquant'anni è cambiato davvero tutto. Ed è proprio questa incredibile e velocissima avventura che Fabrizio Cannatelli – fondatore del noto sito Informarea.it – ci racconta nel suo nuovo libro Dall’Analogico al Digitale - Mezzo secolo di rivoluzione tecnologica vissuta in prima persona, in uscita oggi 25 febbraio 2026 a Roma.

Questo non è il solito manuale tecnico, ma un viaggio affascinante fatto di ricordi, stupore e grandi cambiamenti culturali. Ripercorreremo insieme l'emozione dell'arrivo del primissimo PC in casa, l'era dei floppy disk, fino ad arrivare all'esplosione dei social network e all'impatto dell'intelligenza artificiale.

Che tu sia cresciuto smanettando con i modem analogici o che tu sia un "nativo digitale" curioso di scoprire com'era la vita disconnessa, questo libro è un ponte perfetto tra generazioni. Come fa notare lo stesso Cannatelli: «Abbiamo assistito alla più grande rivoluzione della storia moderna». La sfida di oggi? Non subire le nuove tecnologie, ma capirle e governarle, mantenendo sempre al centro il nostro lato umano.

E se te lo stai chiedendo, il libro sta già facendo parlare di sé! Dall'Analogico al Digitale sarà presentato al prestigioso Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 ed è stato persino inserito nella prestigiosa raccolta 100 Autori d’Italia 2026 che celebra le migliori penne del nostro Paese!

Pronto a tuffarti in questo viaggio? Il libro ti aspetta già su Amazon, e puoi sceglierlo sia nel classico formato cartaceo che in un pratico ebook.

Scopri di più e leggi le prime anticipazioni cliccando qui: https://www.informarea.it/dallanalogico-al-digitale/.