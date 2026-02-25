Cambio di testimone alla UILTuCS Valle d’Aosta

È Laura Martini la nuova segretaria territoriale della UILTuCS Valle d’Aosta. Il cambio al vertice è stato proposto dal presidente del congresso Raffaele Statti e approvato all’unanimità dai delegati riuniti il 19 febbraio all’Hotel Etoile du Nord di Sarre, in occasione del congresso regionale della categoria che segue turismo, terziario e servizi. La formalizzazione dell’incarico avverrà nel congresso Piemonte-Valle d’Aosta in programma il 18 e 19 marzo.

Un passaggio di consegne che arriva al termine di un confronto intenso, alla presenza del segretario nazionale Gennaro Strazzullo, del segretario UILTuCS Piemonte Valle d’Aosta Luca Sanna, dell’assessore comunale di Aosta Luca Tonino, dei rappresentanti di Confcommercio Graziano Dominidiato e Adriano Valieri, e per l’Adava del vicepresidente Davide Perrin e del direttore Emilio Conte.

Ad aprire i lavori è stato Luca Sanna, che ha richiamato lo slogan congressuale – “Dignità, Diritti, Lavoro e Volontà di riscatto” – ponendo al centro del dibattito la questione salariale. Il tema è quello noto ma sempre più urgente: stipendi che non tengono il passo con l’inflazione, aumento generalizzato dei prezzi e conseguente erosione del potere d’acquisto. Un quadro che, secondo la relazione introduttiva, richiede un sindacato forte e capace di incidere, soprattutto in un comparto come quello del turismo e dei servizi, strategico per l’economia valdostana.

Nel sintetizzare le tesi congressuali, Sanna ha allargato lo sguardo allo scenario internazionale, tra guerre in Europa e in Medio Oriente, e alle ripercussioni economiche che si fanno sentire anche a livello locale. È stato citato il cambio di clima nei rapporti transatlantici durante la presidenza di Donald Trump, con l’adozione di politiche protezionistiche e dazi che – secondo l’analisi proposta – hanno messo in difficoltà l’economia italiana.

Il dibattito ha poi riportato l’attenzione sulle criticità del territorio: difficoltà nel reperire manodopera, ricorso diffuso al lavoro stagionale, part time involontari e precarietà contrattuale. Tra le proposte avanzate, la necessità di rafforzare la contrattazione integrativa, di creare strumenti per allungare i periodi di lavoro stagionale e di investire in formazione mirata. Forte anche la denuncia contro i cosiddetti “contratti pirata”, accusati di comprimere i salari e di alimentare concorrenza sleale nei confronti delle imprese che applicano correttamente i contratti nazionali.

Da sn: Dominidiato, Strazzullo, Sanna, Statti, Martini, Cannatà, Iammonte

Alle sollecitazioni emerse ha risposto il segretario nazionale Gennaro Strazzullo, con toni decisi e una punta polemica nei confronti di alcune associazioni accusate di ambiguità sui contratti non rappresentativi.

Il congresso si è concluso con il rinnovo degli organismi territoriali. Il nuovo Consiglio sindacale della UILTuCS Valle d’Aosta risulta composto da Laura Martini, Michela Baravex, Flavio Bonometti, Felicita Cama, Elena Cannatà, Gianluca Malara, Margherita Mortara, Milena Ollier, Milena Pacchiodi, Luisa Passerini, Nicola Picciariello, Cinzia Pinna, Anna Rossin, Patrizia Sisti e Daniele Zaccaro.

Con l’elezione di Martini si apre dunque una nuova fase per la categoria in Valle d’Aosta, chiamata a confrontarsi con un mercato del lavoro in trasformazione e con un settore turistico che resta trainante ma attraversato da fragilità strutturali. La sfida dichiarata è chiara: riportare al centro dignità e qualità del lavoro in uno dei comparti chiave dell’economia regionale.