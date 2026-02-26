“Spazi attivi, comunità connesse”, al via il nuovo bando del GAL Valle d’Aosta

È stato presentato oggi, presso la Sala BIM di Aosta, il nuovo bando AS.2 del GAL Valle d’Aosta “Interventi per l’attivazione e lo sviluppo di servizi rivolti alla popolazione, alle imprese e ai turisti”, che prevede, per Enti pubblici e Associazioni senza scopo di lucro valdostane, possibilità di finanziamento a fondo perduto pari all’80% del valore del progetto, per un importo massimo di 240.000,00 €.

Il bando permette di finanziare investimenti per il recupero e la valorizzazione di edifici e spazi esterni di pertinenza già esistenti, da destinare all’erogazione di servizi per la popolazione, le imprese e i turisti, in risposta ai fabbisogni espressi dal territorio.

La dotazione finanziaria disponibile ammonta a 1.300.000,00 €, provenienti dall’intervento SRG06 del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione autonoma Valle d’Aosta.

“I nostri piccoli Comuni – afferma il Presidente del GAL, Camillo Rosset – sono sempre più soggetti a fenomeni di spopolamento. Mantenere attiva l’offerta di servizi sul territorio è fondamentale per contrastare questa problematica, per tale motivo il bando mira alla creazione di spazi ibridi e polifunzionali aperti tanto alla comunità, quanto ai turisti che visitano le nostre località.”

Il bando si rivolge ad Enti pubblici sovracomunali (Unités des Communes valdôtaines, Comuni in convenzione, …), Associazioni riconosciute senza scopo di lucro e partenariati pubblico-privati con capofila un Ente pubblico, operanti sul territorio valdostano. Gli interventi dovranno riguardare immobili localizzati all’interno dell’area del GAL Valle d’Aosta, ovvero in tutti i Comuni valdostani, ad eccezione del centro urbano del Comune di Aosta.

“I progetti che verranno finanziati attraverso il bando – spiega Marta Anello, Coordinatrice del GAL – dovranno rimanere operativi per un periodo di almeno 10 anni. Da qui la necessità, per la partecipazione, di presentare un piano di gestione pluriennale che preveda il coinvolgimento e la collaborazione tra più partner con ruoli e responsabilità definite, al fine di evitare che i beni riqualificati si trasformino in “cattedrali nel deserto” per la mancata fruizione”.

Sono quindi previste premialità particolari per i progetti presentati da Enti sovracomunali e da partenariati che includano soggetti diversi. Verranno inoltre assegnati punteggi specifici agli interventi nati da percorsi di coprogettazione partecipata e alle progettualità che dimostreranno elementi di innovatività e sostenibilità economica, sociale e ambientale.

La scadenza per la presentazione delle domande di contributo è fissata per le ore 12.00 di venerdì 7 agosto 2026.

Per poter partecipare al bando, è obbligatorio l’utilizzo del portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), per la richiesta dei preventivi e per l’inserimento della domanda di finanziamento.

Al fine di offrire supporto ai richiedenti, è sempre a disposizione il servizio di sportello informativo presso gli uffici del GAL, previa richiesta di un appuntamento ai seguenti contatti: tel. 0165-524302 – e-mail info@gal.vda.it.

Il GAL Valle d’Aosta organizzerà inoltre per martedì 10 marzo 2026 alle ore 11:00 un webinar di presentazione del bando, il link per la partecipazione verrà pubblicato sul sito istituzionale.

La registrazione del webinar sarà successivamente resa disponibile anche sul canale Youtube del GAL Valle d’Aosta.

Per maggiori informazioni: www.gal.vda.it