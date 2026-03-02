Lidl Italia, accordo integrativo aziendale: salario, welfare e organizzazione del lavoro al centro

La vertenza che ha coinvolto LIDL Italia segna un passaggio significativo nel sistema delle relazioni industriali della grande distribuzione organizzata. Il 20 febbraio 2026 è stata infatti raggiunta l’ipotesi di accordo per il contratto integrativo aziendale, un risultato che le organizzazioni sindacali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILtucs UIL hanno accolto con soddisfazione.

L’intesa arriva al termine di una fase di mobilitazione che ha visto un’ampia partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori della catena discount, appartenente al gruppo tedesco della grande distribuzione organizzata, che in Italia conta oltre 780 punti vendita e più di 23 mila dipendenti. La vertenza ha conosciuto anche momenti di forte tensione sul territorio: in alcune occasioni, l’adesione alle iniziative di sciopero ha portato alla chiusura al pubblico del punto vendita di Saint-Christophe, in Valle d’Aosta, segnalando la rilevanza locale della mobilitazione.

L’ipotesi di accordo sarà ora sottoposta al voto dei lavoratori entro il 19 marzo 2026. In caso di approvazione, le nuove disposizioni entreranno formalmente in vigore dal 1° marzo 2026, aprendo una fase inedita nei rapporti tra azienda e rappresentanza sindacale.

Uno degli elementi più rilevanti dell’intesa riguarda l’organizzazione del lavoro. È stato previsto un sistema di confronto a livello territoriale per verificare la corretta applicazione delle norme organizzative, con l’obiettivo di rendere più stabile e trasparente la gestione dei turni e delle mansioni.

Particolare attenzione è stata posta al tema del lavoro a tempo parziale. L’innalzamento del part time a 25 ore settimanali rappresenta una misura che punta ad attenuare il fenomeno del part time involontario, una condizione che nel commercio colpisce in modo significativo la componente femminile del mercato del lavoro e che incide sulla qualità della vita e sulla stabilità reddituale delle lavoratrici.

Sul piano economico l’accordo introduce un premio fisso pari a 650 euro annui, articolato in due componenti: 500 euro erogati sotto forma di buoni spesa e 150 euro in busta paga. La misura si inserisce in una logica di redistribuzione del valore aziendale, combinando sostegno al potere d’acquisto e integrazione salariale diretta.

Un altro capitolo riguarda il welfare aziendale, con il rafforzamento delle tutele legate alla genitorialità, ai congedi e all’assistenza. L’obiettivo dichiarato è uniformare progressivamente i diritti dei lavoratori, riducendo le differenze applicative e consolidando un sistema di protezione sociale interno all’azienda.

L’accordo apre dunque una nuova fase di confronto tra sindacati e azienda, nella quale sarà decisiva la verifica concreta dell’attuazione degli impegni assunti. La sfida non sarà soltanto quella di sottoscrivere l’intesa, ma di trasformarla in pratica quotidiana nei punti vendita, misurando l’effettiva qualità delle condizioni di lavoro.

Nel contesto della grande distribuzione, l’intesa rappresenta un tassello significativo nel tentativo di coniugare competitività aziendale e tutela occupazionale, con particolare attenzione alla stabilità del lavoro e alla dimensione sociale dell’impresa.