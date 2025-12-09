Sciopero nazionale del settore: possibili disagi nei comuni serviti da Aprica

Aprica informa che mercoledì 10 dicembre 2025 si terrà uno sciopero nazionale del settore, proclamato dalle principali organizzazioni sindacali di categoria. La mobilitazione potrebbe comportare disagi significativi nei comuni serviti dall’azienda, con possibili interruzioni nella raccolta dei rifiuti, nella pulizia del suolo e nell’apertura degli sportelli e degli infopoint gestiti da Aprica.

Per ridurre i disagi e preservare il decoro urbano, la società raccomanda alcune precauzioni:

Raccolta domiciliare: evitare di esporre i rifiuti se la raccolta non è garantita.

Contenitori stradali: conferire i rifiuti solo se i cassonetti risultano ancora capienti.

Centri di raccolta e del riuso: l’apertura potrebbe non essere garantita.

Inoltre, Aprica segnala che nella giornata di martedì 9 dicembre 2025 potrebbero verificarsi ritardi nella raccolta a causa delle assemblee sindacali programmate per quel giorno.

Cittadini e attività commerciali sono invitati a monitorare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali di Aprica, per organizzare al meglio la gestione dei rifiuti e limitare i disagi legati allo sciopero.