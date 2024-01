Caso Lago di Lod: Legambiente come custode ambientale nella battaglia legale per la tutela della Conca di Chamois

L'udienza prelminare del 29 gennaio presso il Tribunale di Aosta, volta a trattare il caso del danneggiamento ambientale, paesaggistico e del furto d'acqua al suggestivo Lago di Lod di Chamois, ha visto il coinvolgimento significativo di Legambiente come parte civile nella sezione relativa al danneggiamento ambientale.

Nella primavera del 2022, le acque del Ru de Novales, affluenti del lago, furono deviate altrove, causando un notevole calo del livello del lago stesso. Questo ha portato a danni significativi alla flora e alla fauna, compromettendo l'equilibrio biologico dell'ecosistema circostante. L'impatto paesaggistico negativo ha colpito uno dei luoghi più amati di Chamois, la conca del lago, sede di molte attività, anche promozionali.

La situazione critica della carenza d'acqua è emersa in concomitanza con il ricorso presentato al Tribunale Superiore delle Acque di Roma contro la concessione idroelettrica a un privato, progettata per trasformare il lago in un bacino di accumulo. Il Tribunale Superiore delle Acque ha emesso una sentenza favorevole nell'estate del 2023, opponendosi a tale utilizzo del lago.

All'udienza di lunedì, due dei tre imputati, il tecnico della Cervino S.p.A. e l'ex Presidente del CMF Chamois, sono stati assolti in corso di rito abbreviato. Tuttavia, il Sindaco di Chamois, Lorenzo Mario Pucci, il terzo imputato, è stato rinviato a giudizio con procedura ordinaria. Il dibattimento avrà inizio nei prossimi mesi.

LegambienteVDA, esprimendo soddisfazione per essere stata ammessa come parte civile, si impegnerà a monitorare attentamente lo svolgersi del processo, mantenendo un occhio vigile sulla situazione ambientale nella conca del Lago di Lod a Chamois. La loro partecipazione attiva riflette l'importanza di tutelare e preservare l'ambiente, fungendo da custodi attenti di uno degli scenari naturali più preziosi della regione.