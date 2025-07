Esercito: escursione sul sentiero di San Gabriele per gli aspiranti alpini del battaglione Aosta (Video e foto)

Seconda giornata sulle montagne d’Abruzzo per i 130 giovani militari del corso “Solarolo III”, che stamattina sono partiti da Campo Imperatore diretti al Santuario di San Gabriele, compiendo un’escursione di oltre 21 km con un dislivello positivo di 370 metri e uno negativo di 1740.

Gli aspiranti alpini della 43^ Compagnia del battaglione Aosta, comandati dal capitano Alessandro Marino, hanno percorso un tratto del "cammino di San Gabriele”, seguendo una tradizione degli alpini abruzzesi, che prima di partire per il fronte marciavano fino al Santuario, in segno di devozione.

L’addestramento in montagna si è intrecciato con la storia delle Truppe Alpine dell’Esercito, secondo il format dei corsi più recenti organizzati dal Centro Addestramento Alpino di Aosta, che si concludono con la cerimonia solenne di consegna del cappello con la penna, organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini.

All’Aquila i 130 giovani aspiranti lo riceveranno in piazza del Duomo sabato 5 luglio alle ore 18, con il sottofondo della Fanfara della brigata alpina Taurinense, che venerdì 4 alle 17 si esibirà per le vie del centro cittadino per poi tenere un concerto in piazza del Duomo con inizio alle ore 18. Il complesso militare venuto da Torino eseguirà brani del proprio repertorio che comprende musiche per banda, classica, jazz e pop.

Il programma della settimana prevede oggi alle 19 in piazza Regina Margherita all’Aquila il secondo evento dedicato alla montagna, con l’alpinista militare Marco Majori che parlerà di approcci tradizionali e innovativi alla montagna, raccontando le sue esperienze con la sezione militare di alta montagna del Centro Addestramento Alpino.