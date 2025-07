Traffico intenso sull'A5 nel primo weekend di luglio

Il primo fine settimana di luglio segna l’inizio dell’esodo estivo anche per la Valle d’Aosta, con traffico in forte aumento lungo l’autostrada A5, principale arteria di collegamento tra Torino e il Monte Bianco. Secondo le previsioni di Anas (Gruppo FS Italiane), il pomeriggio di oggi e la serata saranno da bollino rosso, così come il rientro previsto per domenica.

A5 sotto pressione: traffico in salita verso la montagna

L’autostrada A5, che attraversa la nostra regione da Pont-Saint-Martin fino al traforo del Monte Bianco, sarà particolarmente congestionata in direzione nord, con flussi intensi di veicoli diretti verso le località alpine.

Le uscite di Châtillon, Aosta Est e Courmayeur saranno tra le più interessate, con possibili rallentamenti nei pressi dei caselli e lungo le rampe di accesso alle località turistiche.

Il traffico sarà sostenuto anche in direzione sud, soprattutto domenica pomeriggio, con il rientro dei primi vacanzieri del weekend.

Cantieri ridotti, ma attenzione ai punti critici

Anas ha confermato l’ottimizzazione dei cantieri lungo la rete nazionale per agevolare la circolazione, ma invita comunque alla prudenza.

In Piemonte, buone notizie per chi viaggia verso la Francia: è stato riaperto il nuovo tunnel di Tenda, che agevolerà i collegamenti transfrontalieri, offrendo un’alternativa al traforo del Monte Bianco, spesso congestionato nei weekend estivi.

Situazione nel resto d’Italia

In Sicilia, da questa sera saranno rimossi i cantieri sulla A19 tra Bagheria e Casteldaccia, migliorando la viabilità da e verso Palermo.

In Veneto, resta invece chiusa in via precauzionale la statale 51 “di Alemagna” a San Vito di Cadore, a causa di criticità idrogeologiche.