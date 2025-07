Cactus Film Festival 2025, edizione da record: sfiorate le 10mila presenze

Un’edizione da record. Il Cactus International Children’s and Youth Film Festival, che dal 23 giugno al 6 luglio ha animato la Valle d’Aosta con cinema, laboratori, spettacoli e attività per tutte le età, si è chiuso sfiorando le 10mila presenze. Un’edizione diffusa e luminosa, la prima in formato estivo, che ha attraversato i comuni di Morgex, Châtillon, Fénis, Aosta e Bard, con oltre 52 appuntamenti gratuiti e un forte coinvolgimento del territorio.

Cinema sotto le stelle, colazioni d’autore, cult e prime visioni: il programma ha spaziato dai cortometraggi internazionali ai grandi classici come “Ghostbusters” e “I Goonies”, fino a titoli d’animazione in concorso come “Diplodocus”, “Fox & Hare Save the Forest” e “Lars is LOL”. Straordinario il successo dell’iniziativa “Breakfast Club”, con proiezioni all’alba e colazione in piazza, e della proiezione riservata ai piccoli pazienti dell’Ospedale Beauregard, segno tangibile della volontà di rendere il cinema uno spazio di cura e vicinanza.

Piazza Chanoux ad Aosta è stata il cuore pulsante della manifestazione, accogliendo ogni sera centinaia di spettatori tra famiglie, bambini e appassionati. A fare da cornice al gran finale, il Forte di Bard, dove la cerimonia di premiazione è stata condotta da Laura Carusino e animata dallo spettacolo di Giovanni Muciaccia, tra poesia visiva, meme e arte per tutte le generazioni. Grande emozione anche per l’esibizione collettiva dei ragazzi del laboratorio “Peace Generation”, in collaborazione con Emergency.

“Si chiude con grande entusiasmo l’edizione 2025 del Cactus Film Festival, un’edizione che ha saputo superare ogni aspettativa, rafforzando la visione di un progetto culturale in costante crescita”, spiega il Direttore del Festival, Alessandro Stevanon. “Un pubblico sempre più numeroso e partecipe ci ha accompagnato con calore in ogni tappa del festival, premiando una programmazione intensa, variegata e capillarmente diffusa sul territorio regionale. Un cartellone che ha saputo emozionare, divertire e far riflettere, riunendo persone di ogni età sotto le stelle e davanti al grande schermo, in una festa condivisa di cinema, arte e immaginazione. Cactus si conferma una realtà dal respiro internazionale, capace di dialogare con il mondo, ma anche profondamente radicata nella comunità che la accoglie e la sostiene con passione. Il claim di quest’anno — “La magia del cinema non è mai stata così grande” — si è rivelato una promessa mantenuta”.

I NUMERI

La call internazionale ha visto la partecipazione di oltre 946 opere di autori provenienti da 92 paesi del mondo rappresentative di tutti i continenti. La selezione ufficiale ha presentato 56 film, tra cortometraggi e lungometraggi, ​​in concorso da 25 Paesi diversi​​. 20 anteprime di cui 14 italiane, 4 internazionali, 1 europea e 1 mondiale.

PREMI GIURIA INTERNAZIONALE

SEZIONE 3+

A Dream Takes Flight / Un sogno in volo di Chiara Helm

Per la narrazione fantasiosa e ispiratrice che celebra il coraggio di inseguire i propri sogni contro ogni previsione. Attraverso la tenera storia di un pinguino che sogna di volare, il film parla del desiderio universale di superare i limiti e credere in ciò che sembra impossibile.

SEZIONE 8+

Hello Summer / Ahoj Leto di Martin Smatana & Veronika Zacharová

Per il delizioso equilibrio tra umorismo e tenerezza nel raccontare gli imprevisti di una vacanza in famiglia andata storta. Con un’animazione incantevole e una narrazione brillante, il film ci ricorda che anche le avventure più caotiche possono trasformarsi in ricordi preziosi — soprattutto quando vissute con le persone che amiamo.

SEZIONE 11+

Pocket Change / Kleingeld di Daniel Bakker

Per il ritratto crudo ma compassionevole della resilienza dell’infanzia di fronte alle disuguaglianze sociali. Con delicatezza e coraggio, il film illumina le difficoltà silenziose di chi spesso viene lasciato indietro, attraverso lo sguardo di una bambina che sceglie la dignità invece della convenienza.

SEZIONE 15+

Windy Day / Jour de Vent di Martin Chailloux, Ai Kim Crespin, Elise Golfouse, Chloé Lab, Hugo Taillez, Camille Truding

Per l’originalità e l’eleganza visiva con cui racconta come una folata di vento possa unire destini e cambiare prospettive. Un viaggio giocoso e profondo che ci solleva da terra e ci invita a guardare con occhi nuovi le connessioni umane e il cambiamento.

ECFA AWARD - BEST EUROPEAN SHORT

In Between / Entre Eux Deux di Nour El Achkar, Roxane David, Morgane Chauvet, Flora Rouvel, Lucie Perales, Cindy Fanchonna, Sacha Moreau

Per la sua metafora poetica ed emotivamente intensa di una bambina che cerca di orientarsi tra due genitori separati. Un film visivamente potente e delicato, che dà voce al mondo interiore dei bambini e al peso che portano in silenzio.

BEST FEATURE

Living Large / Život k sežrání di Kristina Dufková

Per l’esplorazione sincera e arguta dell’adolescenza, dell’identità e dell’accettazione di sé. Unendo umorismo, emozione e la gioia della cucina, il film offre un ritratto sfaccettato e riconoscibile del crescere, imparare ad amarsi e trovare la felicità nei luoghi più inattesi.





PREMI GIURIA SCUOLE

SEZIONE 3+ CACTUS EDU

Mojappi – It’s Mine! di Taro Totsuka (Giappone)

SEZIONE 8+ CACTUS EDU

Bobel’s Kitchen di Fiona Rolland (Belgio)

SEZIONE 11+ CACTUS EDU

The Sleeplessness of Jutka di Maria Gorlich-Opyd (Polonia)



SEZIONE 15+ CACTUS EDU

Courage di M. Jacquet, N. Baudry, M. Choudin, J. Desplanques, L. Delcroix, S. Cognon(Francia)

PREMIO CACTUS AMBASSADOR

I ragazzi e le ragazze de “Il cielo in una pentola”

Ci sono persone che accompagnano il Cactus Film Festival sin dalla prima edizione.

Con il loro entusiasmo, la loro amicizia e una straordinaria voglia di partecipare, hanno reso ogni edizione un luogo ancora più bello, inclusivo, pieno di vita… e di pop corn! Quest’anno poi, si sono svegliati prima del sorgere del sole per offrire la colazione al pubblico – e anche a noi dello staff – in occasione delle proiezioni all’alba. Ci hanno ricordato che il cinema è fatto sì di storie da guardare… ma anche di sorrisi, mani che si intrecciano, e comunità che cresce insieme. Ed è per questo che oggi, con tutto il nostro affetto e la nostra gratitudine, il Premio Cactus Ambassador 2025 va ai ragazzi e alle ragazze di Il cielo in una pentola. Perché, davvero: senza di voi, il Cactus non sarebbe lo stesso.

PREMIO DEL PUBBLICO

WindyDay / Jour de Vent di Martin Chailloux, Ai Kim Crespin, Elise Golfouse, Chloé Lab, Hugo Taillez, Camille Truding

PREMIO CVA – ENERGIA DELLA VITA

Aerialist di Anna Kuzina (Russia)

Premio che celebra il cortometraggio che meglio esprime, attraverso il cinema, il potere vitale e trasformativo dell’energia in tutte le sue forme: fisica, ambientale, emotiva e creativa.

I Partners

Il Cactus International Children’s and Youth Film Festival 2025 ha potuto contare della collaborazione di una rete di più di 53 partner tra enti pubblici, privati e enti del Terzo Settore sia locali che nazionali e internazionali.

L’edizione di quest’anno si è svolta con il contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta, del Città di Aosta e dei Comuni di Morgex, Châtillon e Fénis, a testimonianza del radicamento territoriale del festival. A sostenere l’iniziativa sono state anche importanti realtà nazionali ed europee: la Fondazione Compagnia di San Paolo e il Parlamento europeo, che ha concesso il suo alto patrocinio. Tra i main sponsor figurano la CVA – Compagnia Valdostana delle Acque, che celebra quest’anno i 25 anni di attività, e il Forte di Bard, partner culturale di rilievo della regione. Accanto a loro, tra gli official partner, compaiono Telcha e Ideal Car Peugeot, mentre BCC Valdostana partecipa come supporter.Il festival gode inoltre del patrocinio della Città di Ivrea e della Film Commission Vallée d’Aoste, a sottolineare l’attenzione al mondo del cinema e della produzione audiovisiva anche su scala interregionale. Infine, il racconto mediatico dell’evento è stato garantito grazie alla collaborazione con i media partner: AostaSera.it, Gazzetta Matin, Trovafestival, Kid Pass e TaxiDrivers.it, che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta del programma e delle iniziative legate al festival.