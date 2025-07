Fiamme in quota: vigili del fuoco in azione sul Mont Chétif con l’elicottero

Non capita tutti i giorni di spegnere un incendio a colpi di estintore… e d’elicottero, a 1.700 metri di quota. Ma è proprio quello che è successo oggi poco prima di mezzogiorno sul versante del Mont Chétif, dove una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Courmayeur è stata attivata per domare le fiamme divampate da un compressore in funzione all’interno di un cantiere allestito per realizzare una nuova via ferrata.

Una chiamata fuori dall’ordinario, per via del contesto impervio e dell’accessibilità ridotta. Appena valutata la situazione, i vigili del fuoco hanno chiesto il supporto dell’elicottero SA3 tramite la Centrale unica del soccorso, consapevoli che la rapidità d’intervento avrebbe fatto la differenza.

Nel frattempo, le squadre via terra hanno raggiunto il punto critico, iniziando l’attacco diretto alle fiamme con estintori portatili. L’arrivo dell’elicottero ha permesso di completare lo spegnimento con precisi lanci d’acqua sia sul macchinario che sulla vegetazione circostante, per evitare il rischio di propagazione.

Una volta che il compressore si è raffreddato a sufficienza, è stato sollevato e trasportato a valle nei pressi dell’APS dei Vigili del Fuoco, dove si è conclusa la bonifica dell’attrezzatura. L’elicottero ha effettuato ulteriori lanci d’acqua per mettere in sicurezza definitiva l’area e prevenire eventuali riaccensioni.

L’operazione, pur non comune, si è conclusa con successo grazie al coordinamento tra le squadre e l’efficienza dei mezzi a disposizione. E, ancora una volta, il Mont Chétif ha fatto da scenario a un intervento da manuale, tra fuoco, roccia e rotori in volo.