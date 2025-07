61° Giro ciclistico internazionale a tappe della Valle d’Aosta - Disciplina della circolazione

La Presidenza della Regione informa che, per consentire lo svolgimento del 61° Giro ciclistico internazionale a tappe della Valle d’Aosta, in programma dal 16 al 20 luglio 2025, è disposta la sospensione temporanea della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, lungo le strade interessate dalla manifestazione.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile Inizio gara ciclistica, fino al passaggio di quello con il cartello mobile Fine gara ciclistica.

In ogni caso la durata della sospensione in ciascun punto del percorso non sarà superiore a 40 minuti, calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Programma della gara: