Guardiani del territorio, sentinelle della montagna

Nella mattinata di sabato 12 luglio 2025, al Castello Gamba di Châtillon, si è svolta la cerimonia di celebrazione del 57° anniversario del Corpo forestale della Valle d’Aosta. Dopo la Santa Messa, sono intervenuti il Comandante Luca Dovigo, l’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Marco Carrel e il Presidente della Regione Renzo Testolin.

Il Comandante Luca Dovigo ha tracciato una sintesi delle attività del Corpo nel corso del 2024, evidenziando, tra l’altro, che «grazie al recente ingresso di nuovi agenti forestali è stato possibile rendere più incisiva l’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, che rappresentano la vocazione e la missione del Corpo forestale».

«Les écosystèmes changent rapidement – a-t-il ajouté – et il faut anticiper les évolutions et préparer notre territoire à ces défis. La forêt, la faune, les cours d’eau sont des biens communs fragiles : notre mission est de les protéger, pour aujourd’hui et pour demain.»

Tra le molte attività, Dovigo ha citato anche «la riattivazione di un programma di didattica e divulgazione ambientale da presentare alle scuole», con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di conoscere e rispettare l’ambiente.

L’Assessore Marco Carrel ha poi commentato: «Ogni agente forestale rappresenta una presenza essenziale per il presidio del nostro territorio e la salvaguardia del meraviglioso patrimonio che ci circonda. Fra i numerosi compiti, vi sono certamente la sicurezza e la vigilanza, ma anche la stretta e costante collaborazione con il Dipartimento Risorse naturali».

«Le Corps forestier est le reflet d’une Région unique – a insisté Carrel – et c’est pourquoi nous avons investi dans les jeunes agents. Le mélange entre leur dynamisme et l’expérience des anciens crée une synergie précieuse, au service de toute la communauté alpine.»

L’Assessore ha quindi ricordato con soddisfazione l’entrata in servizio, in meno di due anni, di 25 nuovi giovani agenti, sottolineando come il loro entusiasmo e la loro preparazione rappresentino «nuova linfa per le 14 stazioni dislocate sul territorio valdostano».

Ha concluso la parte istituzionale il Presidente della Regione Renzo Testolin, che ha voluto sottolineare «il ruolo fondamentale del Corpo forestale per la tutela dell’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali. Gli agenti sono un punto di riferimento costante, capaci di costruire un rapporto di fiducia con cittadini, enti locali e realtà produttive».

«Ce ne sont pas de simples agents de contrôle – a précisé Testolin – mais de véritables médiateurs territoriaux, avec une connaissance fine de la montagne, des forêts, des animaux et de la société.»

Testolin ha insistito sul valore della formazione intergenerazionale e della trasmissione del sapere tra colleghi: «L’esperienza consolidata si integra con l’energia dei giovani, rendendo il Corpo sempre più qualificato e coeso».

E ha concluso: «Servono competenze, lucidità, determinazione, ma anche sensibilità e amore per la propria terra: qualità che ritroviamo in tutte le donne e gli uomini del nostro Corpo forestale, esempio di identità e di eccellenza per la Valle d’Aosta.»

Al termine degli interventi, sono stati consegnati attestati di lode ai seguenti agenti:

Vice Sovrintendente forestale Ivan Pervier

Motivazione: per essere intervenuto il 22 settembre 2022 a Chamois, dopo la segnalazione dell’aggressione di una famiglia da parte di due cani vaganti, catturando gli animali e conducendo la famiglia in sicurezza.

Vice Sovrintendente forestale Marco Brunod

Motivazione: per l’intervento del 28 gennaio 2025 a Introd, dove ha saputo evitare un gesto estremo da parte di un uomo in evidente crisi, instaurando un dialogo salvifico.

Assistente Capo forestale Paolo Viglino

Vice Sovrintendente forestale Josette Ceccato

Vice Sovrintendente forestale Charlotte Chisté

Ispettore forestale Dario Chabod

Ispettore forestale Barbara Monterubbiano

Ispettore forestale Arianna Perry

Motivazione comune: per l’impegno nelle attività di Polizia giudiziaria dal 2019 al 2020 nell’ambito di un’indagine per truffa e falso ai danni di enti pubblici, conclusasi con una misura cautelare e apprezzamento da parte della magistratura.