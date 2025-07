Iniziativa benefica “Un gelato per un sorriso!”

Missione Sorriso Valle d’Aosta Odv - Clown dottori desidera ringraziare tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa “Un gelato per un sorriso” e in particolare Alessandra Fialho e Roberto Lillaz della Gelateria “Dolce terapia” di Aosta per la donazione di 1.000 euro, frutto di una parte dell’incasso e delle donazioni della Clientela, realizzata venerdì 11 luglio scorso.

“Un gelato per un sorriso ha rappresentato un’iniziativa lodevole che abbiamo accolto con grande entusiasmo, sottolinea la Presidente Leda Culaz. La solidarietà si può manifestare sotto varie forme e questa è stata davvero particolare e gustosa e ha unito la golosità a un gesto significativo. Un’attenzione verso la nostra attività che accogliamo con grande partecipazione e gratitudine. Un ringraziamento speciale ad Alessandra, nostra socia e volontaria attiva, per aver ideato e organizzato questo evento con tanto amore e dedizione. La somma ricavata sarà come sempre utilizzata per sostenere l’attività nei reparti degli Ospedali Beauregard e Parini e per la nostra formazione continua”.