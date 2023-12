Charvensod premia le sue eccellenze e consegna le maturità civiche

Dieci premiati, dieci personalità che si sono distinte in diversi settori, portando il nome di Charvensod anche oltre i confini della Valle d’Aosta, e che hanno brillato per la loro attività lavorativa post-diploma o post-laurea, per i propri meriti o pubblicazioni in ambito musicale, artistico, culturale, sociale e scientifico, o che svolgano o abbiano svolto attività in enti o istituzioni nazionali e internazionali di prestigio.

Giovedì 28 dicembre, durante “La nite devan Traditèn”, uno degli appuntamenti del Natale di Charvensod, sono stati consegnati i premi di CharvExcellent a Mikhail Asiatici, Daniel Broccolato, Fabio Cuffari, Manuela Lucianaz, Kim Nicoli, Gabriella Savioz, Mavy Spadotto, Siro Viérin, Franco Lucianaz e Roberto Ferronato.

Al termine della cerimonia di premiazione di CharvExcellent sono state anche consegnate le maturità civiche ai neodiciottenni di Charvensod: Christine Dal Mut, Jasmine Fragno, Francesca Garetta, Concetta Masiello, Rosa Masiello, Martina Polletta, Nantas Quaranta.

“Abbiamo voluto unire questi due avvenimenti per creare un connubio tra le nostre eccellenze ed i nostri coscritti affinché i primi diventino un esempio in positivo per questi giovani – ha dichiarato Ronny Borbey, sindaco di Charvensod. In un periodo in cui gli esempi che ci propongono i media sono negativi o lontani da noi geograficamente, abbiamo voluto ricordare delle Tsarvensolentse e Tsarvensolèn che hanno raggiunto degli obiettivi importanti. Con questi riconoscimenti vogliamo spronarli a non fermarsi e raggiungere sempre più traguardi”.