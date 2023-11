"Libri per le tue orecchie", torna l'appuntamento dedicato al mondo dell'audiolibro

Dopo la giornata-evento dello scorso anno, l’Amministrazione comunale ripresenta la fortunata collaborazione con Emons Edizioni per “Libri per le tue orecchie”, rassegna dedicata al mondo dell’audiolibro e alla lettura ad alta voce promossa insieme alla casa editrice leader nel settore.

Per l’occasione gli appuntamenti raddoppiano, coinvolgendo anche le istituzioni scolastiche del territorio. Il primo evento, in programma sabato 18 novembre alle ore 11 nel Salone Ducale del Municipio, vedrà protagonista un volto noto del mondo del cinema e delle fiction, ma prima ancora del teatro, l’attore Gianmarco Saurino, qui nella veste di “voce” narrante del podcast di Emons “Ellissi”, realizzato con Amnesty international.

Nel podcast l’attore pugliese ripercorre le storie di quelle persone che non possono raccontare le proprie vite, cercando di illuminare e di amplificare spazi e voci cancellate. Come quelle parti di frase che vengono omesse, date per scontate, ma che ci sono, e che hanno un nome preciso: “Ellissi”.

Ad Aosta Gianmarco Saurino dialogherà con Francesca Corbo, di Amnesty International Italia, e con Roberta Sofia di Emons edizioni.

L’argomento dell’incontro e, più in generale, la mission di Amnesty international saranno oggetto di un ciclo di laboratori che verranno condotti nei prossimi mesi nelle scuole primarie delle Istituzioni scolastiche cittadine sul tema della la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948 e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

“Libri per le tue orecchie” proseguirà, poi, mercoledì 29 novembre alle ore 18, sempre nel Salone Ducale dell’Hôtel de Ville, con l’incontro “Nemiche geniali”, dal titolo del podcast di Emons condotto da Jennifer Guerra.

Analizzando film, libri e serie tv Jennifer Guerra ci racconta come l’amicizia femminile è cambiata nel tempo. Le circostanze in cui nasce e si sviluppa possono influenzare questo legame? Cosa cambia quando a raccontare l’amicizia è un uomo o una donna? E perché è così diffusa l’idea che le donne, anche quando sono amiche fra di loro, in realtà sono rivali?

Con la giornalista e scrittrice che si occupa di tematiche femministe si confronterà, su questo e altri temi connessi alla condizione femminile nella società contemporanea, Stefania Tagliaferri, regista e direttrice artistica della compagnia teatrale Palinodie.

Entrambi gli incontri sono a ingresso libero.

«Così come nella collettività cresce l’interesse per la fruizione dei podcast - commenta l’assessore alla Cultura, Samuele Tedesco - che si affianca a quella di prodotti tradizionali come il cinema e le serie tv da consumare sulle piattaforme streaming, anche l’Amministrazione comunale, passo dopo passo, fa crescere e maturare l’evento “Libri per le tue orecchie”, con l’obiettivo di promuovere la lettura attraverso l’ascolto. La seconda edizione dell’iniziativa punta a sensibilizzare un pubblico trasversale in maniera innovativa e coinvolgente su temi di grande rilevanza etica, con una particolare attenzione ai più giovani. Si spiega anche così la scelta di coinvolgere personaggi come Gianmarco Saurino e Jessica Guerra, entrambi giovani ma già affermati nei rispettivi campi e molto seguiti da ragazzi e ragazze nella galassia social. Peraltro, il coinvolgimento di Amnesty international ci permetterà, nei prossimi mesi, di rafforzare un percorso di costruzione di consapevolezza civica, con il lavoro che verrà svolto, con la particolare e dovuta delicatezza, sul tema dei diritti umani tra gli alunni delle ultime classi delle scuole primarie».

Emons Edizioni nasce a Roma nel dicembre 2007 dall’incontro tra l’esperienza dell’affermato editore tedesco Hejo Emons e una squadra italo-tedesca formata da diversi professionisti nel campo. Per introdurre l’audiolibro d’autore in Italia Emons punta inizialmente sulla narrativa contemporanea, privilegiando, quando possibile, la lettura degli autori stessi, come nel caso di Sandro Veronesi, Gianrico Carofiglio, Melania Mazzucco, Francesco Piccolo, Michela Murgia, Giancarlo De Cataldo, e diventando presto casa editrice leader nel settore. Il catalogo si arricchisce negli anni di titoli stranieri e classici, saggi e libri per ragazzi, epica e poesia, letti dai migliori attori sulla scena italiana, in versione integrale e senza alcun intervento musicale. I titoli sono ormai oltre 500. All’attività legata alla produzione di audiolibri la Emons ha affiancato anche collane cartacee e – dal 2020 – due nuove divisioni della casa editrice: Emons Record, specializzata in audioserie e podcast e Emons Raga, specializzata in narrativa per ragazzi che ha la particolarità di unire il libro cartaceo all’audiolibro.