Papa Francesco incontra i bambini, presenti anche 40 piccoli studenti della VDA

Quaranta bambini della Valle d'Aosta, appartenenti alle istituzioni scolastiche “O. Jacquemet” di Verrès e “Jean-Baptiste Cerlogne” di Saint-Pierre, accompagnati dai loro docenti, dal dirigente scolastico Giovanni Peduto e dalla Sovraintendente agli studi Marina Fey hanno partecipato oggi alla giornata di incontro con il Papa, che si è svolta nell’Aula Nervi in Vaticano.

All’incontro hanno partecipato oltre settemila bambini provenienti da 84 Paesi per l’evento “Impariamo dai bambini e dalle bambine”, patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e organizzato in sinergia con la Comunità di Sant'Egidio, la Cooperativa Auxilium, Trenitalia, Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), gli Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano.

È stato un momento importante di incontro e di crescita personale per condividere con tutta la comunità valori e principi quali l’accoglienza, la pace, la solidarietà, il rispetto delle regole, di sé, dell'altro e dell'ambiente sottolinea l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz”.

“L’incontro di oggi, così come lo stesso viaggio in treno verso Roma – evidenzia la Sovrintendente agli Studi Marina Fey –, hanno rappresentato un momento formativo importante per i nostri bambini che si sono confrontati con una realtà internazionale e multietnica, dalla quale hanno tratto stimoli di riflessioni che ora porteranno a scuola agli altri compagni. È stata per tutti un’esperienza emozionante e arricchente.

Durante l’incontro Mr. Rain e l’artista spagnolo Beret hanno cantato insieme una versione inedita di Supereroi in italiano e spagnolo. L’esibizione è stata accompagnata dal Piccolo coro dell’Antoniano e l'evento è stato trasmesso in diretta dal TG1 con uno speciale, oltre che da TV2000 e il Centro Televisivo Vaticano (CTV).