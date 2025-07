Incendio presso la discarica di Brissogne: situazione sotto controllo, nessun danno ambientale rilevato

Nella notte tra martedì 1° e mercoledì 2 luglio, alle ore 23.54, si è sviluppato un incendio all’interno di un capannone del centro di Recupero e Smaltimento di rifiuti urbani di Brissogne, gestito da Enval Srl.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno operato tempestivamente per contenere e domare le fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle ore 2.00 del mattino. L’incendio ha interessato il soffitto di parte della struttura senza coinvolgere l’impianto né i cumuli di rifiuti stoccati.

Le cause del rogo sono attualmente in fase di verifica, ma si esclude la natura dolosa dell’evento. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

ARPA Valle d’Aosta ha effettuato i rilievi ambientali già nelle prime ore successive all’incendio, confermando l’assenza di evidenze di inquinamento o emissioni di polveri nocive grazie al rapido intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco.

Attualmente l’impianto non è in servizio. Il reparto di trattamento meccanico è temporaneamente fermo per consentire le verifiche tecniche ai macchinari. Rimane comunque garantito il servizio di raccolta rifiuti su tutto il territorio, mentre la ripresa delle normali attività operative sarà comunicata non appena completati i controlli necessari e ripristinate le condizioni di sicurezza.

Enval Srl ringrazia i Vigili del Fuoco e tutti gli operatori intervenuti per la professionalità dimostrata nell’affrontare l’emergenza.