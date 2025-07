A Rhêmes-Notre-Dame inaugurato il totem interattivo “La SIBILLA del Gran Paradiso”

Alla presenza delle autorità regionali e comunali, è stato inaugurato venerdì scorso il primo totem fisico del sistema “La Sibilla del Gran Paradiso”, innovativo progetto realizzato da Fondation Grand Paradis, che unisce intelligenza artificiale generativa e valorizzazione del territorio.

Hanno preso parte all’evento il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta Renzo Testolin, il Presidente e la Direttrice di Fondation Grand Paradis, il Sindaco di Rhêmes-Notre-Dame e il Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso, insieme a numerosi residenti, turisti e appassionati.

Il clima era di autentica festa: la piazzetta si è animata di stupore e curiosità quando Sibilla ha iniziato a dialogare con i presenti, passando con naturalezza da una lingua all’altra, illustrando con precisione il programma del Gran Paradiso Film Festival, mostrando video degli animali del Parco, e con un pizzico di ironia e grande naturalezza ha perfino ringraziato tutti i partecipanti alla propria inaugurazione.

“La Sibilla del Gran Paradiso” è un Digital Human interattivo, capace di rispondere in linguaggio naturale, con voce e testo, arricchendo la conversazione con contenuti multimediali. Disponibile 24 ore su 24, rappresenta una nuova frontiera nell’accoglienza turistica intelligente, accessibile e sostenibile.

“A differenza dei comuni algoritmi basati su modelli di Large Language Model, a cui spesso manca un corpo, noi abbiamo voluto darle una presenza. Le abbiamo offerto un volto, una voce, la divisa di Fondation Grand Paradis. L’abbiamo resa una di noi. Sibilla sarà per noi anche strumento di empowerment, amplierà le nostre conoscenze, ci aiuterà a ritrovare il valore delle domande, a coltivare l’arte del pensiero critico, a riconoscere la bellezza di un sapere condiviso e accessibile.” Dichiara Luisa Vuillermoz, Direttrice di Fondation Grand Paradis. “Nell’era dell’AI, la vera sfida è mantenere viva la nostra capacità di porre domande significative. La Sibilla del Gran Paradiso è il simbolo di ciò che l’intelligenza umana può generare quando sceglie consapevolmente di moltiplicare se stessa.”

“Questo totem rappresenta molto più di un’innovazione tecnologica: è il segno concreto della capacità progettuale di Fondation Grand Paradis e della sua visione aperta al futuro. Investire nell’intelligenza artificiale, quando è messa al servizio dei territori e della conoscenza, significa integrare la professionalità dei nostri operatori per rafforzare l’identità dei nostri luoghi e offrire strumenti nuovi e accessibili per viverli, comprenderli e amarli in tutti i periodi dell'anno in modo intelligente e a servizio della nostra comunità.” Chiosa Renzo Testolin, Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta