Controlli straordinari dei Carabinieri in Valle d’Aosta: droga, lavoratori non regolari e chiusure di attività

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Valle d’Aosta hanno svolto dei servizi straordinari di controllo del territorio nel capoluogo e nelle principali località sciistiche, in particolare nelle aree di Courmayeur, Cervinia, Gressoney e La Thuile, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai residenti e ai turisti durante il periodo di alta stagione.

L’operazione, che ha visto l’impiego di molteplici pattuglie anche di militari sciatori e unità specializzate, ha consentito d’identificare 386 persone, controllare 167 veicoli, recuperare 30 grammi di sostanze stupefacenti, segnalare a varie Prefetture quali assuntori di stupefacenti 25 giovani e ispezionare 6 esercizi pubblici.

Il servizio condotto dai militari del Comando Gruppo è stato supportato da personale del Nucleo Carabinieri presso l’Ispettorato del Lavoro di Aosta, che ha svolto specifici accertamenti presso alcune attività commerciali presenti nelle citate aree turistiche.

In tale contesto sono state ispezionate 2 attività produttive ed individuati 4 lavoratori che non sono risultati assunti regolarmente.

A seguito dell’accertamento di tali violazioni, i militari dell’Ispettorato del Lavoro hanno disposto la chiusura delle due attività, in quanto il numero dei lavoratori irregolari superava il limite del 10% della forza lavoro impiegata. In tale contesto è inoltre emerso che le aziende ispezionate sono risultate inadempienti rispetto agli obblighi di formazione del personale in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

L’Arma dei Carabinieri proseguirà nei prossimi giorni con attività di prevenzione e controllo, a tutela della legalità e della sicurezza della regione, soprattutto in vista dell’aumento dei flussi di visitatori per la stagione invernale.