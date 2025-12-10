Charmaisod e l’ex stalla sociale: due spazi per solidarietà e inclusione in Valle d’Aosta

L’obiettivo è chiaro e ambizioso: dare nuova vita a due immobili comunali di Charvensod, “Charmaisod” e l’ex stalla sociale di Vachortaz, trasformandoli in luoghi al servizio della solidarietà e dell’inclusione sociale. Con la proroga del bando al 3 febbraio 2026, il Comune offre una possibilità concreta a persone fisiche, imprese, cooperative, associazioni e fondazioni di partecipare a un progetto che unisce riqualificazione, investimento e valore sociale.

“Charmaisod”, recentemente riqualificato, e l’ex stalla sociale rappresentano non solo beni immobiliari, ma spazi da trasformare in comunità viva: centri per attività culturali, laboratori sociali, servizi a supporto di persone in difficoltà o iniziative inclusive per giovani e famiglie. La locazione con valorizzazione, della durata massima di 24 anni, richiede un impegno significativo, con investimenti minimi di oltre 330.000 euro, ma offre la possibilità di restituire agli spazi il loro ruolo sociale originario, rendendoli poli di aggregazione e crescita collettiva.

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa garantisce trasparenza, ma la vera sfida sarà valorizzare al massimo le strutture, creando progetti innovativi che rispondano ai bisogni del territorio. In un’epoca in cui gli spazi pubblici possono diventare motori di coesione, iniziative come questa assumono un valore strategico: combinano la conservazione del patrimonio con l’inclusione sociale, l’innovazione e la cultura della partecipazione.

L’avviso rappresenta anche un segnale positivo per l’economia locale: la possibilità di investire in immobili pubblici per finalità sociali può attrarre nuove forme di imprenditoria responsabile e cooperazione tra soggetti pubblici e privati. In più, progetti ben strutturati possono diventare esempio replicabile in altri comuni della regione, rafforzando la rete del volontariato, dell’educazione civica e delle attività sociali sul territorio valdostano.

In sintesi, Charmaisod e l’ex stalla sociale (nella foto) non sono solo edifici da locare: sono opportunità concrete per dare vita a iniziative che rendano la comunità più inclusiva, attenta e solidale. Chi parteciperà a questo bando non avrà solo un investimento economico, ma la possibilità di lasciare un segno duraturo nella vita del paese, trasformando spazi storici in veri catalizzatori di benessere e partecipazione.

Per chi volesse approfondire, il bando completo e tutti gli allegati sono disponibili sul sito del Comune di Charvensod.