Nuovamente operativo l’ufficio postale di Etroubles

L’ufficio postale di Etroubles ha riaperto i battenti, accogliendo nuovamente i cittadini in una struttura completamente rinnovata. I lavori di ammodernamento hanno interessato tinteggiatura, nuovi arredi e postazioni ergonomiche, con l’obiettivo di integrare tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane dedicata ai comuni con meno di 15 mila abitanti, per favorire coesione economica, sociale e territoriale.

Oltre ai consueti servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, nell’ufficio di Piazza Emile Chanoux 11 i cittadini possono accedere direttamente a sportello ai servizi INPS e ai certificati anagrafici. Sono quindici i certificati disponibili, dal documento di nascita a quello di stato di famiglia, tutti registrati nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e validi tre mesi dalla data di rilascio. Il formato digitale non modificabile, corredato di qr code e logo del Ministero dell’Interno, garantisce autenticità e sicurezza, mentre i certificati in carta libera o in bollo possono essere ritirati allo sportello o tramite i totem self, previa identificazione con carta d’identità elettronica o SPID.

L’ufficio di Etroubles osserva i consueti orari: martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45, e sabato dalle 8.20 alle 12.45. Poste Italiane ribadisce così la propria missione al servizio dei cittadini e del territorio, confermando l’importanza della capillarità, in un momento storico in cui molti piccoli comuni rischiano di essere progressivamente abbandonati.

Dal 2022 ad oggi, dopo l’autorizzazione della Commissione Europea, i lavori di ristrutturazione hanno interessato oltre 5.430 uffici postali in tutta Italia, e entro la fine del 2026 saranno 7.000 i nuovi uffici Polis, contribuendo a rendere i servizi pubblici più vicini e accessibili anche nei centri più piccoli.