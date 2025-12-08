Breuil-Cervinia in festa per l’accensione dell’albero di Natale

Breuil-Cervinia ha acceso la magia del Natale nel primo weekend di dicembre, inaugurando ufficialmente il periodo delle feste e anticipando un ponte dell’Immacolata da tutto esaurito. Tra sabato sera e domenica, nel cuore del parco Mike, davanti alla chiesa, si è svolta l’attesa cerimonia di accensione dell’albero di Natale, che da settimane domina un paesaggio già completamente imbiancato.

L’atmosfera è stata di quelle che scaldano le fredde serate d’alta quota: grandi e piccini, turisti e residenti fianco a fianco per dare il benvenuto all’inverno. A rendere ancora più speciale il momento sono stati i bambini di Breuil-Cervinia che, con il brano “Cervinia la più bella”, hanno salutato gli ospiti in un mix di sorrisi, tradizioni e consapevole orgoglio montanaro. Accanto a loro, costumi tipici, maestri di sci, guide alpine e l’immancabile mascotte Bok, simboli autentici di una località che vive di neve, storia e comunità.

I consiglieri regionali Michel Martinet (sn) e Marco Carrel (ph acmediapress)

La serata è poi proseguita con il djset che ha animato la piazza tra brindisi e balli, sotto gli occhi dell’albero scintillante. Prima del countdown ufficiale, non sono mancati i saluti istituzionali: il sindaco di Valtournenche Elisa Cicco, l’assessore comunale al turismo, sport e montagna Chantal Vuillermoz, la presidente di Cervino Turismo Barbara Zavattaro, insieme ai consiglieri regionali Marco Carrel e Michel Martinet, hanno dato il via a una stagione che si preannuncia intensa e partecipata.

Giovedì Breuil-Cervinia sarà ancora protagonista, questa volta per celebrare la Giornata internazionale della montagna con un evento suggestivo e sempre più atteso: la Cervino Social Ski Ride, ideata dal celebre alpinista e divulgatore di Valtournenche Hervé Barmasse.

L’esperienza, giunta alla sua terza edizione, unirà sport, condivisione e notte stellata. I partecipanti registrati si troveranno a Plan Maison per iniziare la salita con gli sci da alpinismo fino al rifugio Teodulo, a 3.317 metri. Da lì, serata conviviale, cena in quota e pernottamento prima di sfruttare le prime luci dell’alba per tracciare la prima discesa verso Breuil-Cervinia, nel silenzio magico del mattino d’alta montagna.

Due appuntamenti diversi, ma con lo stesso filo conduttore: il fascino del Cervino e l’energia di una comunità pronta a vivere l’inverno come un grande abbraccio collettivo, tra tradizione, sport e emozioni da condividere.