Una bottiglia nel mare digitale: l'appello dei Tre Moschettieri del giornalismo

Non si tratta solo di tecnologia, ma di continuare a essere voce per chi non ce l’ha. Roberta Maffiodo, Lodovico Marchisio ed Edi Morini, veterani del giornalismo impegnato, si rivolgono con sincerità alla rete lanciando un piccolo grande S.O.S.: i loro computer, ormai datati, non supportano più i sistemi e gli strumenti necessari per operare in un mondo sempre più digitale.

«Siamo giornalisti in carriera — scrivono — ma i nostri PC non sono più adeguati alle moderne tecnologie. Abbiamo bisogno del Windows 11 o di un parente stretto.»

Nel corso degli anni hanno scritto, denunciato, dato spazio a chi non aveva voce. Oggi, chiedono aiuto con la stessa semplicità con cui tante volte hanno teso la mano agli altri. Due computer, anche usati ma efficienti, sarebbero sufficienti per continuare a lavorare, comunicare e far sentire ancora la loro presenza nel dibattito pubblico.

«Ci sono da qualche parte due PC moderni per noi, che tante volte abbiamo lanciato volentieri appelli per chi ce lo chiedeva? Lanciamo una bottiglia in mare», concludono, con un sorriso tra il malinconico e il determinato.

Chiunque voglia rispondere a questa richiesta può contattare direttamente:

Edi Morini al numero 347 5785363

Roberta Maffiodo al +39 339 466 9102

Un piccolo gesto per tenere viva una grande passione.