Presentati i 5 progetti finanziati nell’ambito dell’avviso pubblico "1-2025: Giovani in città"

L’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili informa che sono 5 i progetti selezionati, su un totale di 12 progetti proposti, nell’ambito dell’Avviso pubblico “1-2025: Giovani in città”, finanziato ai sensi della l.r. 12/2013 e dell’accordo tra Regione e Comune di Aosta concernente la gestione di Plus. Le iniziative sono state presentate oggi nel corso di una conferenza stampa dall’Assessore Leonardo Lotto e dalla Dirigente della Struttura politiche educative Lucia Hugonin.

Le iniziative hanno ad oggetto attività a favore di giovani tra i 14 e i 35 anni, che si svolgeranno tra dicembre 2025 e maggio 2026 presso gli spazi di “Plus” e altri luoghi del comune di Aosta, come il Quartiere Dora, il Quartiere Cogne e Viale Europa. I 5 progetti saranno sostenuti attraverso uno stanziamento di quasi 50.000 euro.

«Le politiche giovanili saranno il cuore del mio impegno nel corso della legislatura – ha detto l’Assessore Lotto - e l’auspicio è che le nuove generazioni sappiano, con determinazione e convinzione, prendersi sempre più spazi. Allo stesso tempo, è responsabilità della politica e delle istituzioni offrire più opportunità, soprattutto ai più giovani. Occasioni come queste sono quindi preziose e significativo è il riscontro che l’iniziativa ha avuto. Terreno fertile da cui partire per il futuro, per coltivare sempre nuove idee”.

Ente: Altitudini APS

Progetto: L’esercito dei lettori

Sintesi del progetto: rivolto in particolare alla fascia di età 16-19 anni, promuove la lettura come esperienza condivisa e inclusiva, abbattendo barriere sociali e culturali, stimolando la partecipazione attiva dei giovani, la socializzazione e la rigenerazione del tessuto urbano. Le attività saranno comunicate e documentate con strumenti e linguaggi adatti ai giovani, per favorire diffusione e condivisione dei risultati.

Ente: Terra Terra A.P.S.

Progetto: FATTO A MANO - Creatività e saperi dal vivo Tre laboratori gratuiti condotti da giovani artigiani

Sintesi del progetto: rivolto in particolare a chi si trova in condizioni di fragilità sociale o lavorativa, propone una formazione creativa al fine di offrire un primo approccio alle professioni artigiane attraverso laboratori pratici guidati da tre giovani artigiani locali. I partecipanti potranno apprendere tecniche legate a ceramica, gioielleria in bronzo e tessitura a telaio. Il percorso si concluderà con un’esposizione collettiva in occasione della Foire d’été 2026.

Ente: Aikido Vda ASD

Progetto: IO, SICURA

Sintesi del progetto: corso di difesa personale per aumentare la consapevolezza delle proprie capacità, la fiducia in sé e per apprendere nuove competenze utili a proteggersi in situazioni di pericolo. Il percorso si articola in incontri pratici e teorici basati sui principi e sulle tecniche dell’Aikido, un’arte marziale che si basa tra l’altro sull’equilibrio, sul movimento e sull’utilizzo dell’energia dell’avversario.

Ente: Solal - Fermenti culturali Associazione culturale

Progetto: Mondi possibili

Sintesi del progetto: esplora l’immaginario giovanile, con momenti di riflessione condivisa e pratiche laboratoriali nella prospettiva non solamente di mappare luoghi, simboli, temi e rappresentazioni che popolano l’immaginazione collettiva delle nuove generazioni, Un’occasione per muoversi in territori extra reali, frequentati e amati dai giovani, per riconoscersi e farsi riconoscere come portatori di visioni “altre”.

Ente: Long Neck Doc E.T.S.

Progetto: Youth Press - Sguardi giovani sulla cultura

Sintesi del progetto: propone un percorso formativo ed esperienziale per diventare autori consapevoli del racconto culturale del proprio territorio. Verrà realizzata una redazione giovanile che sperimenterà i linguaggi del giornalismo digitale e delle arti del racconto - testo, fotografia, video, podcast, social storytelling e grafica editoriale - e restituisce alla comunità uno sguardo plurale, inclusivo e competente sulla vita culturale della città.

I progetti saranno promossi dai singoli Enti proponenti per la raccolta delle iscrizioni e potranno essere consultati sul portale delle Politiche giovani www.giovani.regione.vda.it