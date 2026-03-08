8 marzo, Giornata della donna

L’8 marzo non è una festa nel senso più leggero del termine. È piuttosto una giornata di memoria, di consapevolezza e di riconoscimento. Una data che attraversa la storia e che ricorda il lungo cammino delle donne verso diritti che oggi sembrano scontati, ma che per decenni sono stati conquistati con fatica, sacrifici e spesso anche con la vita.

La Giornata internazionale della donna nasce all’inizio del Novecento nel cuore delle battaglie sociali e sindacali. Le donne lavoratrici chiedevano salari dignitosi, condizioni di lavoro umane, il diritto di voto e la possibilità di partecipare alla vita politica e civile. In molte fabbriche del mondo occidentale le operaie lavoravano dodici ore al giorno, spesso in condizioni durissime, senza tutele e con stipendi molto più bassi rispetto agli uomini.

Quelle rivendicazioni non erano semplicemente una richiesta di miglioramento economico. Erano una domanda di dignità. Le donne chiedevano di essere riconosciute come cittadine, come persone libere e non come figure subordinate all’interno della società.

Nel corso del Novecento quella domanda di dignità si è trasformata in un grande movimento internazionale. Il diritto di voto, l’accesso all’istruzione, la possibilità di lavorare e di costruire una carriera professionale sono stati passi fondamentali che hanno cambiato il volto delle società moderne.

Ma la storia delle donne non si è fermata alle conquiste civili. In momenti decisivi della storia europea e italiana, le donne hanno avuto un ruolo determinante nella difesa della libertà.

Durante la Resistenza, mentre l’Italia era attraversata dalla guerra e dall’occupazione nazifascista, migliaia di donne scelsero di schierarsi dalla parte della libertà. Furono staffette partigiane, combattenti, infermiere, organizzatrici della rete clandestina che sosteneva la lotta contro la dittatura.

Portavano messaggi, armi, viveri. Attraversavano posti di blocco, rischiavano la prigione, la deportazione, la morte. Molte di loro pagarono con la vita quella scelta. Altre tornarono a casa dopo la guerra senza chiedere nulla in cambio.

Eppure senza il loro coraggio la Resistenza non avrebbe avuto la stessa forza. Senza quelle donne, spesso giovanissime, la battaglia per la libertà e per la democrazia sarebbe stata più difficile.

Quando nel 1946 le italiane votarono per la prima volta al referendum istituzionale che portò alla nascita della Repubblica, quel gesto rappresentò anche il riconoscimento di un ruolo conquistato sul campo. Le donne non erano più spettatrici della storia. Ne erano diventate protagoniste.

Da allora la presenza femminile ha trasformato profondamente la società. Le donne sono entrate nelle università, nelle professioni, nella politica, nella ricerca scientifica, nell’imprenditoria, nella cultura. Hanno contribuito a costruire il progresso economico e sociale del Paese, portando competenze, sensibilità e capacità che oggi sono indispensabili in ogni ambito della vita pubblica.

Eppure il cammino verso la piena parità non è ancora concluso. Persistono differenze salariali, ostacoli nelle carriere, stereotipi culturali che continuano a limitare le opportunità. E, soprattutto, resta una ferita aperta rappresentata dalla violenza che troppe donne subiscono ancora oggi.

Proprio per questo l’8 marzo non può essere ridotto a un semplice gesto simbolico o alla tradizione della mimosa. È una giornata che invita a guardare alla storia per capire il presente e per costruire il futuro.

Ricorda il coraggio delle lavoratrici che hanno lottato per i diritti. Ricorda le donne della Resistenza che hanno contribuito a restituire all’Italia la libertà e la democrazia. Ricorda tutte quelle donne che, ogni giorno, con il loro lavoro, la loro intelligenza e la loro determinazione rendono più forte e più giusta la nostra società.

Perché la storia lo dimostra con chiarezza: quando le donne avanzano nei diritti e nelle opportunità, avanza tutta la democrazia.