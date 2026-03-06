La Sibilla du Grand-Paradis évolue: l’intelligence artificielle de la Fondation Grand Paradis au service du territoire et de la culture alpine

La Fondation Grand Paradis poursuit son parcours d’innovation technologique et de valorisation territoriale en annonçant les dernières évolutions de La Sibilla du Grand-Paradis, le système d’intelligence artificielle générative officiellement lancé en juillet 2025 à l’occasion du Gran Paradiso Film Festival.

Aujourd’hui, Sibilla se présente avec une nouvelle identité graphique conçue pour célébrer les saisons dans le Grand-Paradis. Pendant encore quelques semaines, les utilisateurs qui interagissent avec le système peuvent admirer un décor hivernal évocateur représentant la célèbre Granta Parei et le Colle di Tsanteleina, dans la vallée de Rhêmes-Notre-Dame. Ce paysage enneigé laissera progressivement place à un panorama printanier verdoyant, marquant ainsi la dimension vivante et évolutive de ce projet numérique.

Cette évolution met en évidence l’identité de Sibilla en tant que véritable « Digital Human » enraciné dans le territoire : un système doté d’un visage, d’une voix et même de l’uniforme de la Fondation Grand Paradis, conçu pour dialoguer avec les visiteurs et les accompagner dans la découverte du territoire.

Au cœur du fonctionnement de Sibilla se trouve un processus d’apprentissage dynamique, développé et enrichi en permanence par la Fondation grâce à l’élargissement constant de son ensemble de données. Contrairement aux applications génériques, le système s’appuie sur des sources sélectionnées et directement gérées par la Fondation, ce qui garantit un haut niveau de personnalisation et de fiabilité des informations.

Les connaissances de Sibilla couvrent un large éventail de contenus : des informations sur l’aire du Parc national du Grand-Paradis et les activités de la Fondation Grand Paradis, aux événements culturels – dont le Gran Paradiso Film Festival – jusqu’à la création d’itinéraires de visite personnalisés pour chaque utilisateur. Ces parcours sont enrichis par des vidéos, des photographies, des images et des liens que Sibilla intègre de manière cohérente pour améliorer la qualité de ses interactions.

Grâce à cet outil de dernière génération, la Fondation Grand Paradis contribue à rendre le vaste patrimoine naturel et culturel des vallées du Grand-Paradis toujours plus accessible. La capacité du système à dialoguer en langage naturel et en plusieurs langues permet en effet de réduire les barrières de communication et d’offrir aux visiteurs une expérience d’information simple, immédiate et interactive.

Le développement de Sibilla se poursuivra dans les prochains mois avec d’importantes nouveautés. Outre l’intégration continue de nouvelles sources d’information, l’installation d’un nouveau totem interactif – le second dans le Grand-Paradis – est prévue sur le territoire de Valsavarenche, en collaboration avec l’administration communale. L’objectif est de créer un réseau d’assistance numérique de proximité, capable d’accompagner les visiteurs directement sur le territoire.

Dès à présent, chacun peut tester les potentialités du système en accédant au site officiel www.grand-paradis.it ou via l’application mobile Visit Gran Paradiso, et dialoguer avec Sibilla à tout moment, même à distance. Un outil innovant qui confirme la volonté de la Fondation Grand Paradis d’allier technologie, culture et promotion du territoire alpin.