Terminata la selezione dei nuovi aspiranti maestri di sci alpino

Si è conclusa oggi sulle piste di Pila la selezione per accedere al 52° corso di formazione per aspiranti maestri di sci alpino, passaggio fondamentale per intraprendere la professione di maestro sulle piste della Valle d’Aosta. L’ultima giornata è stata dedicata alle prove tecniche in campo libero, esercizi scelti e valutati dalla commissione d’esame.

Alla seconda fase della selezione hanno preso parte 62 candidati: 52 qualificati dopo la prova di slalom gigante e altri 10 esonerati dalla prova a tempo. Al termine delle valutazioni gli istruttori nazionali hanno deciso di ammettere al corso, intitolato alla memoria di Joel Déanoz, cinquanta giovani sciatori.

Entrano dunque nel percorso formativo Hervé Laurent, Matteo Garin, Simone Benedetto, Bianca Bovio, Matilde Prelli, Michelle Minach, Anita Manis, Andrea Orta, Samuel Fosson, Christian Falchero, Antonio Migliorini, Federico Gorret, Mattia Maderni, Jakob Chasseur, Giacomo Sassolini Vettorato, Matteo Zoppo Ronzero, Matteo Peraglie, Joel Herin, Ylenia Verney, Elisabetta Caldesi, André Bieller, Maria Toja, Thomas Miramonti, Edoardo Lattuada, Giovanni Alfredo Porceddu, Tommaso Broglio, Filippo Avogadro, Gregorio Radice, Marco Aurelio Sciulli, Tommaso Matteo Lodi, Filippo Mazzia, Lucio Gallo, Samuele Junod, Filippo Nodari, Stephane Serafini, Charlotte Pramotton, Jeremie Real, Guglielmo Spadafora, Celine Bieler, Federico Subet, Alessio Bordet, Matteo Vaglio, Gaia Boano, Sofia Cordani, Emanuel Pellissier, Aurelie Fiou, Simone Jorioz, Christian Cera, Camilla Prelli e Matilde Marino.

Tra tutti i partecipanti si sono distinti per i migliori punteggi Maria Toja, Bianca Bovio, Matteo Vaglio e Tommaso Broglio.

Il test tecnico attitudinale era iniziato martedì 3 marzo con la prova di slalom gigante valida come sbarramento. Le due manche, disputate sulla pista Leissé, avevano visto la partecipazione di 59 candidati.

Il calendario formativo è già stato definito: tra metà marzo e la fine di aprile si svolgeranno i primi tre moduli del corso, che avranno luogo sempre sulle piste di Pila.

Nel frattempo è già in programma anche il prossimo appuntamento dedicato allo snowboard. Martedì 17 e mercoledì 18 marzo, a Courmayeur, si terrà infatti il test tecnico attitudinale per accedere al dodicesimo corso regionale di formazione per aspiranti maestri di snowboard, intitolato alla memoria di Gérard Ottavio. La preselezione prevede due prove di sbarramento: uno slalom gigante a cronometro, con attrezzatura soft o hard, e un salto con grab obbligatorio. Seguirà poi la selezione vera e propria riservata ai candidati ammessi alla seconda fase.