Passeggeri senza cintura: la responsabilità ricade sul conducente. La Cassazione cambia prospettiva

Molti automobilisti lo considerano un gesto automatico, altri una formalità da ricordare solo quando suona il segnale acustico dell’auto. Ma la cintura di sicurezza, per la legge italiana, è molto più di una semplice precauzione. E soprattutto non riguarda soltanto chi la indossa. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha infatti chiarito un principio destinato a far discutere: se un passeggero viaggia senza cintura, la responsabilità può ricadere direttamente sul conducente.

La sentenza n. 46566 del 2024 ha stabilito che chi guida ha l’obbligo di verificare che tutti gli occupanti dell’auto abbiano allacciato correttamente la cintura prima di partire. Non si tratta di una semplice raccomandazione di sicurezza o di un gesto di prudenza: è un preciso dovere giuridico. Se questo controllo non avviene e si verifica un incidente con conseguenze gravi, il conducente può rispondere anche penalmente.

Il caso esaminato dai giudici supremi nasce da un incidente stradale apparentemente banale ma con esito tragico. Durante la marcia, l’automobilista aveva sterzato improvvisamente per evitare un cane che attraversava la strada. L’auto si era ribaltata e uno dei passeggeri seduti sul sedile posteriore, che non indossava la cintura di sicurezza, era stato sbalzato fuori dall’abitacolo perdendo la vita.

In primo grado il conducente era stato assolto. Il giudice aveva ritenuto irragionevole pretendere che chi guida controlli continuamente se i passeggeri tengono la cintura durante il viaggio, soprattutto considerando che molti veicoli non dispongono di sistemi di allarme per i sedili posteriori. Secondo quella interpretazione, la tragedia era stata determinata dalla dinamica dell’incidente e non da una condotta colpevole del guidatore.

La Cassazione ha però ribaltato completamente questa lettura. I giudici hanno spiegato che il punto decisivo non è ciò che accade durante la guida, ma ciò che avviene prima di partire. In quel momento il conducente deve accertarsi che tutti abbiano la cintura allacciata. Se non lo fa, e se la mancata cintura contribuisce al decesso o alle lesioni di un passeggero, quella omissione può diventare un elemento di responsabilità penale.

Il principio è semplice ma severo: chi è al volante ha il controllo del veicolo e quindi anche un ruolo di garanzia sulla sicurezza delle persone trasportate. Se un passeggero rifiuta di indossare la cintura, il guidatore ha una sola strada per tutelarsi: non partire o fermare l’auto finché la situazione non viene regolarizzata.

Le conseguenze, in caso di incidente grave, possono essere pesanti. Nei casi più estremi la responsabilità può arrivare fino all’accusa di omicidio stradale, reato che prevede pene detentive da due a sette anni. Non basta quindi sostenere che la colpa sia del passeggero o che il tragitto fosse breve. La legge considera il conducente l’ultimo garante della sicurezza a bordo.

Per molti automobilisti questa interpretazione rappresenta una novità sorprendente. Nella pratica quotidiana, soprattutto nei tragitti brevi o quando a bordo ci sono amici e familiari, l’uso della cintura sui sedili posteriori viene spesso trascurato. Eppure proprio in quei casi il rischio legale può diventare concreto.

La decisione della Cassazione mette quindi nero su bianco un principio destinato a cambiare le abitudini di molti guidatori: prima di mettere in moto, bisogna controllare tutti i sedili. Non è solo una questione di prudenza o educazione stradale. È una responsabilità che, in caso di tragedia, può pesare direttamente su chi tiene il volante tra le mani.