La Valle d’Aosta a 100 giorni dagli esami: tra ansie, strategie e speranze

Mancano appena cento giorni agli esami di Stato e in Valle d’Aosta l’aria si fa densa di ansia, aspettative e… caffè a go-go nelle biblioteche. Tra i corridoi del Liceo Scientifico di Aosta e quelli dell’Istituto Tecnico di Saint-Christophe, si percepisce un unico mantra: “Bisogna organizzarsi”.

Per gli studenti valdostani, l’esame non è solo una sfida accademica: è anche un banco di prova del bilinguismo obbligatorio. Non tutti i ragazzi si sentono pronti a sostenere prove in francese, nonostante le scuole e le istituzioni insistano sul valore della competenza linguistica. Le iniziative della Regione per supportare lo studio del francese, tra corsi integrativi e tutor, cercano di colmare lacune storiche, ma il tempo stringe.

Le famiglie si muovono tra consigli pratici, incoraggiamenti motivazionali e, inevitabilmente, ansie contagiose. Molti genitori chiedono informazioni su simulazioni, date e criteri di valutazione, mentre i docenti cercano di gestire classi sempre più variegate e di modulare le lezioni tra ripasso, esercizi pratici e momenti di motivazione.

Anche le istituzioni non restano a guardare. L’Ufficio scolastico regionale ha predisposto linee guida e incontri di supporto, mentre alcune biblioteche pubbliche lanciano orari straordinari per facilitare lo studio individuale. Non mancano le app di preparazione online e i gruppi di studio che proliferano sui social, tentando di trasformare lo stress in solidarietà tra coetanei.

Eppure, nonostante gli strumenti e i consigli, resta il senso di sfida personale: ogni studente deve trovare il proprio ritmo, bilanciare studio e vita quotidiana, e affrontare prove che non saranno mai solo un test di conoscenze, ma anche di resilienza e gestione dello stress.

A cento giorni dagli esami, la Valle d’Aosta osserva i suoi giovani con orgoglio e preoccupazione: saranno pronti? Le prove lo diranno, ma nel frattempo ogni aula, biblioteca e casa si trasforma in un laboratorio di speranze, strategie e… qualche sbadiglio in più del solito.