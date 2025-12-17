Influenza e virus respiratori, milioni gli italiani colpiti

Influenza e virus respiratori sono in forte crescita. C’è un’intensa circolazione virale, amplificata anche dal clima anomalo e dalla presenza contemporanea di più patogeni: virus influenzali e parainfluenzali, Covid, Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) e altri virus con sintomi simili.

Il risultato è che milioni di italiani sono già alle prese con influenza e virus respiratori, con un impatto crescente soprattutto sulle persone più fragili. «Visto il livello di circolazione dei virus in Europa e in Italia, il picco influenzale, anche se non facilmente prevedibile, dovrebbe verificarsi tra fine dicembre e gennaio».

C’è dunque un’intensa circolazione virale e aumentano i casi di infezioni respiratorie in tutte le fasce di età, con sintomi spesso sovrapponibili fra influenza, Covid, RSV e altri virus respiratori. Nei soggetti fragili si osserva già il peso delle sovrainfezioni virali, mentre la pressione sui servizi territoriali appare in progressivo incremento. In questo quadro, gli infettivologi della SIMIT richiamano l’importanza della prevenzione e della vaccinazione.

La stagione influenzale è iniziata con qualche settimana di anticipo e il tasso di positività per l’influenza è purtroppo in aumento.

«Il peso dei virus respiratori è stato spesso sottovalutato: l’influenza non è mai banale e ogni anno provoca vittime evitabili con la vaccinazione» – sottolinea Massimo Crapis, membro del Comitato di Presidenza del Congresso SIMIT. «La stagione è partita con un’incidenza superiore rispetto allo scorso anno e ciò che preoccupa è quanto osservato nell’emisfero australe, dove la circolazione del ceppo B ha saturato gli ospedali. Anche questo ceppo è coperto dal vaccino, che resta raccomandato anche in dicembre, soprattutto per anziani, fragili, caregiver e operatori sanitari. Una raccomandazione particolare riguarda il Sars-CoV-2: la copertura vaccinale è molto bassa, nonostante il virus continui a mutare e richieda aggiornamenti periodici delle difese immunitarie».

Il quadro dei virus respiratori comprende anche il Virus Respiratorio Sinciziale, che ogni anno in Italia causa tra i 25mila e i 50mila ricoveri e oltre 2.500 decessi, con un impatto economico superiore ai 200 milioni di euro per il Servizio sanitario nazionale.