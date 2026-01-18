 / SANITÀ, SALUTE E STARE BENE

SANITÀ, SALUTE E STARE BENE | 18 gennaio 2026, 13:24

DIGITALIZZAZIONE GESTIONE ALIMENTI APROTEICI: DAL 2 FEBBRAIO NUOVE MODALITÀ CON CODICE PIN

L'Azienda USL Valle d'Aosta sta completando la digitalizzazione della fornitura di alimenti per pazienti nefropatici

DIGITALIZZAZIONE GESTIONE ALIMENTI APROTEICI: DAL 2 FEBBRAIO NUOVE MODALITÀ CON CODICE PIN

Il 20 gennaio tutti gli assistiti con un piano terapeutico in corso di validità riceveranno un SMS contenente un codice PIN, attivo dal 2 febbraio, necessario per l’acquisto di alimenti aproteici a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Il PIN potrà, in alternativa, essere richiesto presso gli sportelli di Scelta e Revoca del Distretto di appartenenza.

Grazie a questa nuova modalità non sarà più necessaria la prescrizione della fornitura mensile su ricetta rossa.

Per ritirare i prodotti presso le farmacie convenzionate, l’assistito dovrà semplicemente presentare:

la propria Tessera sanitaria;

il codice PIN personale.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito aziendale al seguente link:
https://www.ausl.vda.it/farmacie/i-servizi-svolti-in-farmacia/i-servizi-svolti-dalle-farmacie-2-3

red

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore