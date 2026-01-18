DIGITALIZZAZIONE GESTIONE ALIMENTI APROTEICI: DAL 2 FEBBRAIO NUOVE MODALITÀ CON CODICE PIN

Il 20 gennaio tutti gli assistiti con un piano terapeutico in corso di validità riceveranno un SMS contenente un codice PIN, attivo dal 2 febbraio, necessario per l’acquisto di alimenti aproteici a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).
Il PIN potrà, in alternativa, essere richiesto presso gli sportelli di Scelta e Revoca del Distretto di appartenenza.
Grazie a questa nuova modalità non sarà più necessaria la prescrizione della fornitura mensile su ricetta rossa.
Per ritirare i prodotti presso le farmacie convenzionate, l’assistito dovrà semplicemente presentare:
la propria Tessera sanitaria;
il codice PIN personale.
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito aziendale al seguente link:
https://www.ausl.vda.it/farmacie/i-servizi-svolti-in-farmacia/i-servizi-svolti-dalle-farmacie-2-3