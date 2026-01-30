Sanità, Laura Plati alla guida delle Professioni Sanitarie: l'Usl nomina il nuovo "Primario"

L’Azienda USL comunica la nomina della Dott.ssa Laura Plati alla guida della Struttura Complessa della Direzione delle Professioni Sanitarie, a seguito della conclusione della procedura concorsuale pubblica.

La nomina si inserisce nel percorso di attuazione del nuovo atto aziendale, che ha previsto l’evoluzione della Direzione delle Professioni Sanitarie in Struttura Complessa, riconoscendone il ruolo strategico all’interno dell’organizzazione aziendale e il contributo fondamentale delle professioni sanitarie alla qualità, continuità e integrazione dei percorsi assistenziali.

«La nomina della Dott.ssa Plati – dice il Direttore Generale Massimo Uberti – rappresenta un passaggio importante nel percorso di rafforzamento della nostra organizzazione. La scelta di istituire una Struttura Complessa dedicata alle Professioni Sanitarie conferma la centralità di queste figure nei processi assistenziali e di governo clinico. Alla Dott.ssa Plati va il nostro augurio di buon lavoro, con la certezza che saprà guidare la Struttura con competenza, visione e spirito di collaborazione».

La Dott.ssa Plati, infermiera, ha una consolidata esperienza professionale e gestionale maturata all’interno del Servizio sanitario e ricopriva già il ruolo di Responsabile del SITRA (Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale).

«Affronto questa nuovo percorso confermando il mio impegno a sviluppare modelli organizzativi innovativi, che rafforzino l’integrazione multiprofessionale a supporto dei bisogni di salute della comunità – dichiara la Dott.ssa Laura Plati –. Ringrazio l’Azienda: la nascita della Struttura Complessa rappresenta un’importante opportunità per rafforzare e valorizzare il ruolo delle professioni sanitarie insieme a tutti i professionisti della Sanità pubblica».

«Le professioni sanitarie costituiscono un pilastro fondamentale del nostro sistema di tutela della salute – sottolinea l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Carlo Marzi –. La trasformazione della Direzione delle Professioni Sanitarie in una Struttura Complessa (ex Primariato) e la relativa nomina della Dott.ssa Plati rappresentano un ulteriore segnale concreto di attenzione, novità e valorizzazione di competenze specifiche indispensabili per garantire qualità e prossimità nei servizi sanitari e sociosanitari. L'innovazione competenziale che questa Direzione porta con sé auspichiamo sia solo un primo passo verso una gestione multidisciplinare della Sanità Pubblica. Quest'ultima, infatti, è e resta primaria per la nostra Comunità e si rafforza quando tutti e tutte, nella propria diversità, remano nella stessa direzione».