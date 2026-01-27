Alfabetizzazione e prevenzione sulle sostanze psicotrope: prosegue con nuove attività il progetto del Centro per le Famiglie di Aosta in collaborazione con il SERD

L’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali informa che il nuovo progetto sperimentale di alfabetizzazione delle famiglie sulla prevenzione e sugli effetti dell’assunzione di sostanze psicotrope, promosso nell’ambito del Centro per le Famiglie e realizzato in collaborazione con l’Azienda USL della Valle d’Aosta – Servizio per le Dipendenze Patologiche (SERD), si arricchisce ulteriormente con nuove attività proposte per il 2026.

Il progetto, sviluppato dall’Assessorato con finanziamenti del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nasce per sostenere le famiglie in un ambito particolarmente delicato come quello delle dipendenze. Le sinergie tra i diversi attori coinvolti (Assessorato, Centro per le Famiglie e SERD) punta a rafforzare una prospettiva preventiva e divulgativa, complementare rispetto ai servizi specialistici, con l’obiettivo di intercettare precocemente situazioni di potenziale rischio e offrire strumenti di orientamento e supporto alle famiglie.

L’Assessore Carlo Marzi a questo proposito dichiara: “questa iniziativa rappresenta in maniera perfetta la logica che stiamo perseguendo per dare risposte alla nostra comunità rispetto a temi come le dipendenze. Abbiamo infatti rinforzato il Ser,D nel 2024, trasformandolo in un primariato, e da allora il contributo alla lotta alle dipendenze di questa struttura, coordinata dal Dr Di Carlo, si è ancora più intensificata. Vederli quindi collaborare col rinnovato Centro per le Famiglie è una grande risposta alle esigenze della nostra comunità.”

Le azioni del progetto e l’avvio dei cicli laboratoriali per famiglie.

Il progetto si articola in più azioni integrate, alcune delle quali già avviate a partire da ottobre 2025 e altre che prenderanno forma nel corso del 2026. Tra queste, un ruolo centrale per l’anno 2026 è rivestito dai cicli di incontri laboratoriali rivolti alle famiglie, pensati come spazi protetti di confronto, dialogo e informazione in piccolo gruppo.

I percorsi laboratoriali sono offerti con l’obiettivo di garantire alle famiglie spazi di confronto e di scambio guidato sul tema delle sostanze psicotrope, esplorando le connessioni tra adolescenza, contesto di vita, relazioni familiari e sociali e uso di sostanze. L’approccio laboratoriale favorisce la condivisione delle esperienze, il confronto tra pari e la costruzione di una maggiore consapevolezza, in un clima non giudicante e di supporto.

Ogni percorso è composto da tre incontri, ciascuno condotto da professionisti con competenze diverse, per affrontare il tema delle sostanze da più punti di vista: sanitario, psicologico, sociale ed educativo. I cicli di incontri avranno una durata di tre appuntamenti serali di due ore ciascuno e saranno programmati secondo un calendario che vede già a febbraio il primo appuntamento.

Il primo ciclo laboratoriale si svolgerà infatti presso il Centro per le famiglie di Aosta, in via Federico Chabod n. 9 in Aosta nelle giornate di lunedì 9, giovedì 19 e lunedì 23 febbraio dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Primo ciclo presso il Centro per le Famiglie

09/02/2026

“Il cervello sotto pressione: come le sostanze agiscono sul corpo e sulla mente”

Dr. Alfredo Oronzio (medico psichiatra)



19/02/2026

"Tra gruppo, emozioni e identità: perché nasce la dipendenza e come ci influenza”

Dott.ssa Eleonora Visentin (psicoterapeuta) e Rosanna Camarda (Assistente Sociale)

23/02/2026

“Scegliere in libertà: strumenti per costruire autonomia e prevenire le dipendenze”

Dott.ssa Sveva Mancini (educatrice professionale)

Si ricorda che, accanto ai percorsi laboratoriali, il progetto prevede:

– percorsi di formazione rivolti ai professionisti che operano a contatto con le dipendenze patologiche;

– l’attivazione di uno sportello di ascolto gratuito e ad accesso libero presso il Centro per le Famiglie dove le équipe del SERD sono a disposizione per accogliere dubbi, fornire orientamento e supportare l’individuazione precoce di situazioni a rischio. Lo sportello è già operativo il secondo e il quarto giovedì di ogni mese, dalle ore 17.00 alle 18.30 senza bisogno di prenotazione.

Durata e obiettivi

Il progetto ha carattere sperimentale e avrà durata fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi. L’obiettivo principale è garantire alle famiglie e ai minori un accesso informato e consapevole alle tematiche legate alle sostanze psicotrope, favorendo la conoscenza dei servizi disponibili e il rafforzamento delle reti di supporto. Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito dell’USL al seguente link: https://www.ausl.vda.it/chi-siamo/ospedale-strutture-reparti-servizi-sanitari-e-rsa/reparti/servizio-per-le-dipendenze-patologiche-serd/sportello-al-centro-delle-famiglie/sportello-di-ascolto-e-consulenza-su-dipendenze-e-comportamenti-a-rischio

Contatti

Centro per le Famiglie – Aosta

Viale Federico Chabod 9

Telefono: 371 1665371

Email: info@centrofamiglievda.it

