Nuovi ambulatori ginecologici a Châtillon, Donnas e Verrès

L’Azienda USL della Valle d’Aosta potenzia la sanità territoriale con l’attivazione di un nuovo servizio ginecologico nel Distretto 2. Gli ambulatori, operativi presso le Case della Comunità di Donnas e Châtillon e il Consultorio di Verrès, puntano a diventare un riferimento accessibile per la salute femminile, dalla pubertà alla post-menopausa.

Il servizio rientra nell’ambito dei servizi consultoriali territoriali, con l’obiettivo di potenziare la sanità di prossimità, in particolare il supporto sociosanitario gratuito e multidisciplinare per la salute femminile, di coppia e familiare. Particolare attenzione è rivolta alle tematiche di sessualità e contraccezione, gravidanza e interruzione volontaria di gravidanza, prevenzione dei tumori femminili, disagio psicologico e violenza di genere, sessuale e domestica.

L’accesso all’ambulatorio è libero, gratuito e senza prescrizione medica. È possibile presentarsi direttamente nelle diverse sedi oppure contattare telefonicamente i servizi per parlare con il ginecologo o con l’ostetrica territoriale. L’attività specialistica si integra con il lavoro già svolto dalle ostetriche del territorio, nonché con l’attività della ginecologia ospedaliera, offrendo un primo contatto sanitario e un supporto clinico mirato.

«Il grande valore aggiunto – spiega la Dott.ssa Silvia Pollino, ginecologa del servizio – è l’accesso allo specialistica ginecologo in modo diretto, facile da raggiungere per orari e sedi oltre che senza prescrizione medica. Si tratta di un servizio utile anche per quei casi che necessitano di una prima risposta in tempi brevi, contribuendo così a ridurre gli accessi inopportuni in Pronto Soccorso»

«La ginecologa – sottolinea la Dott.ssa Stefania Fazari, IFO (Incarico di funzione organizzativa) delle ostetriche territoriali - lavora insieme alle ostetriche territoriali per offrire un’assistenza completa e vicina ai bisogni delle donne nelle diverse fasi di vita, dall'adolescenza alla menopausa. La stretta collaborazione tra le due figure, nel rispetto delle specifiche competenze professionali, permette di garantire continuità assistenziale, ascolto e un percorso personalizzato, con particolare attenzione alla prevenzione e al benessere della donna e della coppia».

Per adolescenti e giovani adulti è previsto uno spazio riservato e anonimo, accessibile anche ai minorenni senza accompagnamento genitoriale, dedicato a consulenze su sessualità, contraccezione, prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e infezione da HPV. Per le ragazze più giovani sono disponibili valutazioni ginecologiche specifiche, anche in collaborazione con il pediatra curante.

Per le donne in età fertile, l’ambulatorio offre consulenze contraccettive, prescrizione e gestione dei principali metodi anticoncezionali, visite per infezioni dell’apparato genitale, consulenze preconcezionali, counselling vaccinale, certificazioni e visite legate alla gravidanza, supporto nel post-partum e visite ginecologiche ed ecografie transvaginali di prevenzione, visite e certificazioni per interruzioni volontarie di gravidanza.

È inoltre previsto un supporto specialistico per le donne in perimenopausa e menopausa, con valutazione e trattamento della sintomatologia climaterica e, se indicato, prescrizione di terapia ormonale sostitutiva personalizzata.

In caso di pazienti non deambulabili o ospiti di strutture residenziali, l’attività consultoriale può essere svolta anche a domicilio, previa programmazione.