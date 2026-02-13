Un dono per i piccoli pazienti del Beauregard

Un gesto concreto di solidarietà che si traduce in un sorriso per i più piccoli. Mercoledì 18 febbraio alle ore 11, nella Struttura di Pediatria dell’Ospedale Beauregard, si terrà l’evento di consegna della donazione frutto della campagna natalizia promossa dalla Cooperativa Conad Nord Ovest.

L’iniziativa, dal titolo “Facciamo sentire il nostro amore”, è stata attiva da ottobre a dicembre 2025 e ha coinvolto tutti i punti vendita Conad Nord Ovest in un percorso di raccolta fondi all’insegna della solidarietà. In Valle d’Aosta, il ricavato è stato destinato alla Pediatria del presidio ospedaliero aostano, con un obiettivo preciso: migliorare la qualità della permanenza in reparto per bambini e famiglie.

I fondi raccolti saranno infatti impiegati per la realizzazione e l’allestimento di uno spazio gioco interno al reparto, un ambiente pensato per offrire momenti di svago e normalità ai piccoli pazienti durante il ricovero. Un luogo accogliente, capace di alleggerire – almeno in parte – l’esperienza ospedaliera.

Alla cerimonia di consegna, che si svolgerà all’ingresso della Pediatria, parteciperanno il Direttore sanitario dell’Azienda USL Valle d’Aosta, Mauro Occhi, il Direttore della Struttura complessa di Pediatria e Neonatologia, Paolo Serravalle, l’infermiera con incarico organizzativo del Dipartimento materno infantile, Romina Raso, oltre ai rappresentanti di Conad Nord Ovest.

L’appuntamento rappresenta non solo un momento formale, ma anche l’occasione per sottolineare il valore della collaborazione tra sistema sanitario e realtà del territorio, quando l’impegno condiviso si traduce in benefici concreti per la comunità.