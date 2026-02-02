Hélène Impérial alla guida dell’Area territoriale dell’Azienda USL

La dott.ssa Hélène Impérial è la nuova Direttrice del Dipartimento strutturale di Area territoriale dell’Azienda USL. La nomina, comunicata ufficialmente dall’Azienda, decorre dal 1° febbraio e si inserisce nel percorso di rafforzamento dell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali.

Attualmente Direttrice del Distretto 2, la dott.ssa Impérial subentra al dott. Franco Brinato, che ha recentemente vinto il concorso come Direttore della nuova Struttura complessa “Residenzialità”. Si tratta di un incarico considerato strategico per lo sviluppo e il consolidamento dell’offerta assistenziale rivolta alle persone più fragili e con bisogni complessi, in un contesto di crescente attenzione all’integrazione tra ambito sanitario e socio-assistenziale.

Il Direttore Generale dell’Azienda USL, Massimo Uberti, ha voluto ringraziare il dott. Brinato per il lavoro svolto negli anni alla guida dell’Area territoriale. «Desidero, a nome dell’Azienda USL e di tutta la Direzione, ringraziare il dott. Franco Brinato per il lavoro svolto – ha dichiarato –. In questi anni ha dedicato grande impegno al mantenimento e all’incremento delle prestazioni sul territorio, al centro di una delle sfide più importanti e complesse della sanità pubblica».

Uberti ha sottolineato come l’esperienza maturata da Brinato nella costruzione dei percorsi di cura e nell’integrazione tra servizi stia già producendo risultati nel nuovo incarico. «Grazie all’esperienza maturata sull’implementazione dei percorsi di cura e sull’integrazione tra servizi, a capo della Struttura complessa Residenzialità il dott. Brinato sta oggi consolidando ulteriormente un ambito fondamentale della nostra organizzazione», ha aggiunto.

Al tempo stesso, il Direttore Generale ha rivolto un augurio di buon lavoro alla dott.ssa Impérial, evidenziando la centralità del ruolo che andrà a ricoprire. «La guida dell’Area territoriale rappresenta una responsabilità importante e, al tempo stesso, una grande opportunità per continuare a rafforzare la prossimità delle cure, la collaborazione con i professionisti, gli Enti e le comunità locali, e la qualità dei servizi offerti ai cittadini», ha affermato.

Secondo Uberti, il percorso professionale della nuova Direttrice costituisce un valore aggiunto per l’Azienda. «L’esperienza maturata anche sul versante regionale nel disegno e nella programmazione dei servizi sanitari e, in particolare, di quelli territoriali, sarà fondamentale per la messa a terra degli stessi servizi nell’ambito del suo nuovo incarico in AUSL. Siamo certi che la dott.ssa Impérial saprà interpretare questo ruolo con visione, capacità di ascolto e spirito di squadra».

L’Azienda USL ha infine rivolto un ringraziamento a tutte le professioniste e a tutti i professionisti impegnati nella sanità territoriale, ribadendo la volontà di proseguire nel percorso di potenziamento dei servizi di prossimità e di rafforzamento dell’integrazione socio-sanitaria, considerata uno dei pilastri dell’evoluzione del sistema sanitario pubblico.